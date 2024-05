Un canto de ópera para honrar la inmigración

El tenor salvadoreño Oswaldo Iraheta no sólo posee una voz poderosa que lo ha hecho destacarse en el mundo de la ópera, sino que también lleva consigo una historia de determinación y pasión.

“Desde niño, he cantado y a los nueve años entré a un coro en la escuela primaria”, compartió Iraheta. “Fue una experiencia que cambió mi vida y me hizo darme cuenta de mi pasión por la música”.

Su viaje musical lo llevó desde las calles de El Salvador hasta los escenarios de Nueva York, donde ahora reside y trabaja como cantante de ópera. El artista compartió como sobre su transición de barítono a tenor y cómo descubrió su voz en el proceso.

“Mi voz cambió de barítono a tenor cuando tenía alrededor de diez años. Descubrir mi voz como tenor fue un proceso emocionante y me abrió las puertas a un mundo de música hermosa y oportunidades emocionantes”, explicó Iraheta.

Iraheta será parte del espectáculo “Unheard Voices: An Immigrant’s Dream”, un evento de ópera que trascenderá fronteras y culturas, presentado por Encompass New Opera Theatre (ENOT) en el escenario del The Greene Space en Manhattan, el domingo 9 de junio.

“Me siento orgulloso de representar a mi país y a toda América Latina a través de mi música. La música es un lenguaje universal que puede unir a las personas de diferentes orígenes y contar historias que de otra manera podrían quedar sin contar”, expresó el tenor.

“Unheard Voices: An Immigrant ‘s Dream” fusionará la ópera y el teatro musical con la narrativa de la inmigración. Bajo la dirección artística de Nancy Rhodes y la dirección musical y composiciones de Richard Pearson Thomas, este evento marca el cierre de la temporada del ENOT con una celebración de la diversidad y la inclusión.

“La música es un vehículo poderoso para sanar emociones y unir a las personas. Este concierto es una invitación a celebrar la diversidad y la humanidad compartida que nos une a todos, sin importar nuestras fronteras o nuestras diferencias”, afirmó Iraheta.

El programa abarcará una amplia gama de perspectivas sobre la experiencia migrante, desde ritmos ancestrales hasta melodías folclóricas y estrenos mundiales. Entre las presentaciones destacadas de la velada se encuentra la del tenor salvadoreño, cuyas raíces indígenas y pasión por la música latina guiará al público en un viaje emocional a través de América Central y del Sur.

El tenor manifestó estar muy emocionado de presentar una variedad de canciones que reflejan la rica herencia musical de América Latina. El repertorio incluirá el estreno estadounidense de “Poemas Norteños”, una canción folclórica del argentino Ángel E. Lasala, así como composiciones contemporáneas y clásicas que exploran los desafíos y las esperanzas de la vida en un nuevo país.

En detalle:



Qué: Concierto “Unheard Voices: An Immigrant ‘s Dream”

Cuándo: Domingo 9 de junio, 3:00 pm

Dónde:The Greene Space – 44 Charlton St., Manhattan

Información: EncompassTheatre.org o llame al 212.594.7880.