Peso Pluma sorprende a sus fans con un radical cambio de look; ¿por qué se cortó el cabello?

A unas semanas del anuncio de su nuevo disco, Peso Pluma sorprendió nuevamente a sus fanáticos con un cambio radical de look, el cual se caracterizó por dejar atrás su tan icónico corte de pelo “mullet” para adoptar un estilo más serio y hasta elegante.

En diversas redes sociales, se difundió una imagen del cantante mexicano posando, de costado pero mirando hacia el frente, con su nuevo corte de pelo, el cual destaca por reducir el volumen a los costados y la parte de atrás de su cabeza.

De igual manera, eliminó su “flequillo” para adoptar un peinado que le permite llevar su pelo hacia atrás.

Por lo anterior, y ante la falta de “evidencias” oficiales en las plataformas del intérprete de “Ella Baila Sola”, ya que un gran número de personas mencionan que podría tratarse de una imagen generada con Inteligencia Artificial, todos se han preguntado: ¿por qué Peso Pluma se cambió el corte de cabello?

Peso Pluma anunció su radical cambio

A pesar de la sorpresa que generó en miles de fanáticos y no fanáticos del artista latino, lo cierto es que el mismo cantante compartió, el pasado 30 de mayo, un breve video en donde se puede notar el cambio de look.

Por medio de sus redes sociales, el nacido en Jalisco se grabó asimismo anunciado el “Presave” de su próximo material discográfico “Éxodo”, con el torso desnudo. Sin embargo, y a pesar de la emoción que generó el cantante entre sus seguidores, lo que verdaderamente llamó la atención fue que el nacido en Jalisco ya lucía el corte del que todos hablan actualmente.

Hasta el momento, la ex novio de Nicki Nicole no ha brindado información o detalles sobre su tan abrupto cambio de look. Sin embargo, la gran mayoría de seguidores del cantante han señalado que esta transformación se debería a la imagen que quiere difundir en su actual gira por los Estados Unidos así como el próximo lanzamiento de su disco homónimo el 20 de junio.

El corte de Peso Pluma fue un error

Previo al reciente cambio de look de Peso Pluma, el mexicano participó en el programa “The Tonight Show starring Jimmy Fallon” en el que habló sobre diversos aspectos de su vida privada así como su carrera.

En un punto de la conversación, el presentador estadounidense le preguntó al artista la razón de su característico corte de pelo, a lo que Peso Pluma respondió que se trató de un error. De acuerdo con el jalisciense, hace unos años viajó a Colombia como parte de una presentación.

Peso Pluma se encuentra inmerso en su gira “Éxodo” por los Estados Unidos. Crédito: Mezcalent

En aquella estancia, el intérprete de “Lady Gaga” acudió a que le cortaran el cabello. Sin embargo, y de acuerdo con el cantante, su peluquero lo hizo mal, dejándole el tan característico look que lo acompañó durante los últimos años.

A pesar de lo anterior, Peso Pluma decidió mantener ese corte debido a que fue del agrado de sus amigos.

