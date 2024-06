Alicia Machado se convierte en la reina de Top Chef VIP 3, el público aplaude que sea frontal con Danka

Alicia Machado ha entrado a Top Chef VIP 3 totalmente comprometida con este proyecto, tanto así que ya empezó a reinar dentro de la competencia. Si bien es cierto tiene cierta cantidad de detractores, también es un hecho que el público se ha vuelto a rendir a su encanto y a su personalidad sin filtros.

Dentro de esta competencia sabe que hay muchos personajes que no concuerdan con ella, que no la reconocen ni la acepta, que hablan mal de ella a sus espaldas, y como era de esperar antes que ignorar lo que pasa ella “toma al toro por los cuernos” y llama la atención de Danka Castro, haciéndole ver que al involucrarse con las personas que están hablando mal de ella, la pueden también perjudicar.

Los malos entendidos y las especulaciones de esta temporada, son muy parecidos a los que muchos ya vimos dentro de La Casa de los Famosos 4. Algunos están muy a gusto con este toque dramático, mientras que hay otros que no se sienten nada complacidos, ya que la magia de esta competencia es completamente diferente a la del reality conducido por Nacho Lozano y Jimena Gállego.

Pero ojo, que cuando Alicia está involucrada en algún tipo de disputa, los fans disfrutan y consideran que gracias a ella hay rating.

El público se rinde ante Alicia Machado y esto es lo que dicen de ella en IG

Las alabanzas para la personalidad y el juego de Alicia Machado no paran. Pero qué dice el público de ella, aquí te lo contamos.

Para empezar, las frases de aliento hacía ella suenan así: “Alicia siempre levantando el evento. ¡La amo! Y Alicia siempre habla con la verdad aunque no soporten algunos”, “Alicia siendo Alicia, una digna representante de Venezuela” , “Vamos Alicia, no te dejes es obvio que a ti Galeano te quiere sacar por eso el lunes te mando a eliminación pero tú no te dejes” y “Alicia nunca miente y lo vimos en LCDLF 1. Ella es “frentera”. Ademas Danka no le puso negar que esos andaban hablando mal de Alicia, asi que si Alicia lo dice, es por algo. ¡Que no se deje!”.

