Carlos Adames lanza dardo contra Jermall Charlo: “Le perdió respeto al deporte”

El boxeador dominicano Carlos ‘Bronco’ Adames decidió lanzar un contundente mensaje contra el estadounidense Jermall Charlo en el que lo instó a pensar formalmente en su retiro del pugilismo mundial y enfocarse en cuidar mucho más su salud mental tras afirmar que le perdió completamente el respeto al deporte, a la afición y especialmente a él mismo

Estas declaraciones las realizó el campeón absoluto de peso medio por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) durante una entrevista ofrecida para Izquierdazo luego del último incidente que protagonizó el peleador estadounidense al ser detenido por las autoridades policiales cuando se encontraba en estado de ebriedad y posteriormente chocó con su vehículo.

“Lo que le queda a Charlo en este momento sería el retiro, y para mí sería un retiro hasta bien, porque no va a sufrir ninguna caída. Y buscarle ayuda psicológica, ayuda profesional, para que lo lleven a un mejor camino”, expresó el peleador caribeño.

Adames destacó que Jermall Charlo se perfilaba como uno de los mejores peleadores del planeta en las 160 libras hasta hace un par de años; a pesar de esto sus constantes problemas personales se convirtieron en un impedimento para explotar realmente su carrera profesional aunque se mantuvo como el campeón del CMB.

“Mi opinión es fácil, él le perdió el respeto al boxeo, le perdió el respeto a los fanáticos, se perdió el respeto él mismo como persona, le perdió el respeto a todas las personas que confiaron en él, que dijeron ‘va a ser un gran peleador. Perdió el camino, perdió el camino completamente porque el boxeo es uno de los deportes con mayor disciplina cuando hablamos de deportes, porque es un compromiso que no solo depende de ti, no depende de un fanático, no depende de la familia, depende de tu promotora, de tus manejadores que te apoyan y te dan seguimiento para que tengas éxito en la vida”, enfatizó.

“Entonces, cuando tú cometes todos esos errores como los cometió él, creo que los va a seguir cometiendo. No creo que vaya a cambiar, él ya prácticamente perdió el respeto por los fanáticos, por la promotora, por él mismo, por su familia”, concluyó Carlos Adames en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–Floyd Mayweather Jr. está agradecido por no enfrentar a Antonio Margarito

–Héctor González Iñárritu apuesta por el tricampeonato de las Águilas del América

–Dmitry Bivol dispuesto a pelear contra David Benavídez: “Es un gran peleador”