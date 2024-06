El beso de la discordia: Clovis Nienow y Aleska Génesis causan revuelo en las redes sociales

Clovis Nienow, actor mexicano, estaría saliendo con Aleska Génesis luego de que terminó el reality show ‘La Casa de los Famosos 4’, que transmite la cadena de televisión Telemundo.

En redes sociales compartieron videos y fotos de una cena en la que estuvo el galán junto a la modelo venezolana en Miami. Las imágenes se han viralizado, ya que mientras esto sucedía, sus amigos, Maripily Rivera, Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez estaban en Puerto Rico para la celebración de la ganadora de esta temporada del programa de telerrealidad.

También se han generado muchos comentarios, debido a que en varias oportunidades Clovis Nienow fue rechazado por la ex de Nicky Jam.

Clovis Nienow y Aleska Génesis en un romance

Para muchos, el hecho de que estén intentando una relación no está bien y así se lo han dejado saber con cientos de comentarios. “Ella sabe quién es más famoso afuera, ella sigue jugando con estrategia”, “Qué pena me da con él, tan buena gente que se mira, pero como dicen ‘no hay peor ciego que el que no quiere ver'”.

Otros mensajes que se han leído son: “Clovis, noo, chico, lo barato sale caro”, “Dios mío, Clovis, que la fuerza te acompañe”, “El tiempo nos dará la razón”.

Pero, los fanáticos de ‘la mala’, como se hace llamar Aleska, han quedado contentos con esta noticia, ya que consideran que esta relación iba a surgir en cualquier momento. “Que dure lo que dure, disfruten su amor”, “Día oficial de Cloveska”, “Qué viva el amor”.

Desde que empezó ‘La Casa de los Famosos 4’, Clovis mostró interés por Aleska. Sin embargo, en ese momento no fue correspondido, ya que a ella le gustaba Christian Estrada, con quien se besó apasionadamente.

Luego, con el transcurso del juego, el mexicano intentó seducirla de nuevo, pero ella insistía en que no lo veía para una relación, hasta que más adelante cambió de parecer y el acercamiento entre ellos fue muy evidente.

La molestia también se genera porque Aleska tuvo varios inconvenientes con el team Tierra, al que perteneció Clovis dentro del programa de telerrealidad.

