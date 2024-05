¿Y el 24/7 para qué sirve? Aleska Génesis expone haberse desmayado en La Casa de los Famosos 4

Aleska Génesis realizó una publicación “incendiaria” a todas luces en su cuenta de Instagram. La ex habitante de La Casa de los Famosos 4 de Telemundo, lanzó varias denuncias en las que cuestiona lo que en la actualidad el público hispano apoya y aplaude en este tipo de realities, destacando abiertamente lo violentada que ella se sintió durante la última semana del show, a manos de Maripily Rivera, la ganadora de esta competencia.

Pero además de señalar lo que ella considera un comportamiento abusivo y violento de la boricua, también desveló cómo el 24/7 vivió una verdadera censura de contenido, porque nunca se vio el desmayo que ella sufrió dentro de la casa, como consecuencia, según señaló, del estrés bajo el cual se sentía sometida por parte del “Huracán Boricua” .

Aquí las palabras de Aleska Génesis, la sexta finalista de esta competencia: “He estado reflexionando estos días y es increíble como hay quienes apoyan el abuso, el bullying o el maltrato verbal, incluso hay quienes lo normalizan y hasta les parece un chiste y se ríen de que una persona grite, ofenda, insulte, intimide, difame, mienta, acose, hostigue”, según la venezolana esto es algo que actualmente, tras la victoria de Maripily, parece representar a muchos.

En la siguiente parte de su comunicado, Aleska Génesis afirma que ella nunca tuvo que rebajarse para platarse frente a todos los que en algún momento la atacaron dentro de la competencia: “En La Casa de los Famosos 4, tuve muchísima paciencia cuando recibí este tipo de abuso. Aguanté demasiado y me siento muy orgullosa de mi, porque aunque muchas veces ignoré y en otras me defendí, mantuve siempre la calma y nunca tuve que bajar al nivel de humillar, intimidar, mentir, difamar, ni atacar a nadie con información externa de su vida personal y más siendo un tema tan delicado (contribuyendo a una falsa campaña de desprestigio y difamación) para llegar a una final a diferencia de otras personas a quienes se lo aplaudieron mientras lo hicieron. No me refiero solo a los finalistas sino también a panelistas y producción”.

En su llamado de no al maltrato, la modelo y empresaria también destacó un hecho, que por alguna razón no se vio dentro del 24/7 y del cual tampoco se habló en el programa en vivo: “Por cierto todo lo que salía en el 24/7 no fue todo lo que en realidad pasaba dentro de la casa y ya entiendo por qué censuraban tanto, incluso me desmayé por tanto acoso e insultos y estoy segura que muchos de Uds ni lo vieron”.

Continúa: “Solo les digo algo, miles de personas se suicidan por este tipo de abuso… Esto es un llamado a la sociedad: hay que tener cuidado con las cosas que aplaudimos. No es cuestión de género, todos merecemos respeto”.

Aquí el post en cuestión que de momento suma alrededor de, casi, 80,000 likes.

