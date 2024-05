Rodrigo Romeh envía mensaje de paz a Lupillo Rivera en emotiva entrevista

Rodrigo Romeh tiene claro que La Casa de los Famosos 4 no fue un proyecto sencillo y nada fácil, pero también admite que independientemente de todo lo que pasó con todos sus compañeros, sin excepción, hay un cariño por todos los que ahí estuvieron porque al final tienen en común el hecho de haber transitado esta experiencia juntos.

Acepta, eso sí, que hay personas que serán parte de su vida, aún cuando no hayan sido parte de su cuarto como es el caso de Alana Lliteras, de quien admira su inteligencia. Acepta que aún y cuando algunas cosas pueda él subrayarlas de inmadurez, en su caso, ella será su amiga porque además la va a entrenar, así que esa amistad es un hecho a todas sus luces.

Por otra parte, en relación a Lupillo Rivera, éste dice que si llegasen a entrar juntos a La Casa de los Famosos All Stars, él no tendría ningún problema porque no le guarda ningún rencor. Es más, dice estar feliz de saber que éste se ha podido reconciliar y reencontrar con su mamá, un punto que sabe se trabajó con él junto a Clovis Nienow. “Me da gusto que él esté mejorando”, dijo.

“Le deseo lo mejor”, dice Romeh. “Todos necesitamos mejorar y le deseo lo mejor y que crezca como ser humano. Y que esto lo tomen para crecimiento”, concluye Romeh.

Hablando concretamente sobre La Casa de los Famosos All Stars, Romeh es muy claro al decir que no se plantea los “nunca”, porque no sabe lo que pueda suceder más adelante y que estaría dispuesto a asumir el reto dependiendo claro de las circunstancias.

Al día de hoy, en las redes sociales, son muchos los nombres que suenan para la temporada del año 2025. Muchos esperan que personas como Nacho Casano, Ivonne Montero, Daniela Navarro, Rodrigo Romeh, Clovis Nienow, Roberto Romano, Nicole Chávez, Manelyk González y Dania Méndez puedan formar parte del proyecto, ya que la premisa del mismo indica que buscarán que los ex habitantes que marcaron un antes y un después dentro de este proyecto puedan volver a entrar a la casa más famosa, más difícil y ruda de habla hispana.

Los fans por su parte, esperan que los famosos que llamen para dicha temporada sean aquellos que siempre estuvieron dispuestos y abiertos a mostrarse tal cual son y que aceptaron jugar. Esperan no ver nombres de personalidades que fueron conocidos por sólo transitar en la casa sin ofrecer nada de contenido.

