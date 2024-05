Mauricio Sulaimán se pronuncia sobre la posible renuncia del Canelo Álvarez a su título de la FIB: “Hay reglamentos”

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, mostró su rechazo por la posición que han venido tomando los diversos organismos del pugilismo mundial como la Federación Internacional de Boxeo (FIB) con respecto a la reciente medida para subastar la pelea del campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, con su retador mandatorio William Scull.

En declaraciones ofrecidas para Izquierdazo, Sulaimán resaltó que los organismos siempre suelen ponerse de acuerdo para ver cuál será el siguiente retador de un peleador en caso de ser un campeón indiscutido y al Canelo Álvarez le tocaría justamente enfrentarse contra David Benavídez por ser el designado por el Consejo Mundial de Boxeo; ante este hecho lamentó lo que está haciendo el FIB en este momento.

“Esto ha sido clarísimo desde hace mucho tiempo, que el mandatario del Consejo Mundial de Boxeo es el que sigue. Entonces es difícil de entender”, manifestó el presidente del CMB tras ver que nombraron a Scull como su retador mandatorio sin haber llegado a un acuerdo previo.

“No te puedo decir nada porque no hay orden. Es una pena que no hay reciprocidad, no hay orden, no hay acuerdos, no se respeta ningún tipo de acuerdos”, resaltó Sulaimán en sus declaraciones.

“Es difícil porque hay reglamentos y el boxeo es un deporte altamente legal. Cuando se ponen en posiciones en las que otros grupos tienen el abuso de una posición, es donde se dan situaciones así”, agregó.

Esta medida podría generar que el Canelo Álvarez pierda su cinturón de la Federación Internacional de Boxeo; ante este motivo Sulaimán sostuvo que siempre ha respaldado la idea de tener campeones unificados y rivales mandatorios, por lo que aseguró que el único responsable de lo que suceda en el futuro es la FIB.

“No tengo comentarios, el Consejo Mundial de Boxeo ha sido muy claro en su proceder en todos los sentidos. Hemos buscado las unificatorias, peleas por el indiscutido, hemos tenido todo el proceso, la flexibilidad para lograr las grandes peleas. Pero son cosas que son ajenas al Consejo, al Canelo, al boxeo”, concluyó.

