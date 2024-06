¿Guty acepta el reto de Clovis, tendremos duelo de titanes en las arenas de Exatlón USA?

Frederik Oldenburg hizo de las suyas en Hoy Día, el programa matutino de Telemundo. El conductor de Exatlón USA ha empezado campaña para la nueva temporada de esta exigente competencia y en esta ocasión fue en busca de Clovis Nienow, nuevo conductor del show.

Clovis, el actual novio de Aleska Génesis, aceptó el reto y no contento con esto él también provocó a Guty Carrera, para que así tengamos una guerra de titanes en las arenas de Exatlón USA.

Así la invitación de Frederik a Clovis

La respuesta de Guty no se hizo esperar y el mensaje de este actor y creador de contenido ha dejado, aparentemente, la puerta abierta para esta posibilidad. A través de la red social “X”, el ecuatoriano escribió: “Estás entrando a mi terreno. Deja quieto al león, no le patees la jaula. ¡Clovis me cae muy bien. @ClovisNienow Saludos!”.

Vale decir que su respuesta es positiva, no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. ¿Será que para octubre del presente año estemos escuchando los nombres de estos dos galanes para Exatlón USA?

Estás entrando a mi terreno.

Deja quieto al León, no le patees la jaula.

Jajajaja, Clovis me cae muy bien. @ClovisNienow Saludos!! https://t.co/jCErVsp7r4 pic.twitter.com/7vDyHyIi4a — Guty Carrera (@GutyCarreraT) June 1, 2024

Es importante recordarle al público que Exatlón USA es una competencia que nada tiene que ver con La Casa de los Famosos. Los retos de las arenas y los circuitos sí generan emociones dramáticas en sus competidores, pero no necesariamente por convivencia, sino por el tipo de exigencia física que lleva a límites insospechados a sus competidores, algunos incluso se quiebran por la desesperación de no vencer algunas de las pruebas físicas más exigentes.

Además, todos aquellos que aceptan entrar a las arenas son atletas de alto rendimiento.

