Itatí Cantoral contó que se daba cuenta cuando Eduardo Santamarina le era infiel estando casados

La actriz Itatí Cantoral recordó que fue un momento muy difícil para ella, ya que estaba enfrentando la traición de su entonces pareja Eduardo Santamarina y también tenía que lidiar con la responsabilidad de cuidar a sus dos hijos que tuvieron en común, y que para ese momento estaban muy pequeños. Sin embargo, la mexicana se mostró valiente y decidida a salir adelante, tomando la decisión de divorciarse del actor para poder seguir adelante con su vida.

“Tres años, nada, creo ni cumplimos los tres años”, dijo durante su conversación con Pati Chapoy. Además, agregó que ella sí notó de lo que venía atravesando: “Sí, sí me di cuenta, pero éramos muy jóvenes”.

“Estábamos en nuestro, no tuvimos la capacidad, bueno no puedo hablar por él, pero no tuve yo la madurez, de enfrentar con seriedad un matrimonio y una familia. Yo también estaba en los cuernos de la luna, con las emociones súper arriba y tomé la decisión muy rápido. Para mí fue dolorosísimo, porque mis hijos estaban chiquitos, yo pensé que jamás me iba a divorciar, estaba muy compenetrada con Eduardo, juraba que jamás me iba a divorciar de él. Fue un golpe muy fuerte”, dijo en exclusiva para ‘Ventaneando’.

A pesar del dolor y la decepción que sintió en ese momento, Cantoral aseguró que logró superar esa situación gracias al apoyo de su familia y amigos cercanos. Hoy en día, la actriz se encuentra feliz y enfocada en su carrera, dejando atrás el pasado y mirando hacia el futuro con optimismo.

“Sí, si me dolió mucho, obviamente cuando te ponen el cuerno ya venía un paquete de que ya no llegaba a la casa, ya no hablábamos. Yo decía: ‘¿ya no me quiere?’, hay muchas parejas que lo resuelven en terapia o en vario tiempo, pero todo fue tan rápido y como se hizo público y como éramos famosísimos en aquella época, la pareja ideal. Todas las terapias las tomé”, le dijo a Chapoy.

