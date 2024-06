Selena Gómez revela que pensó en adoptar a un bebé en caso de no encontrar pareja

Para nadie es un secreto que Selena Gómez y Benny Blanco conforman una de las parejas más mediáticas en la actualidad. Y es que gracias a sus propias apariciones en público, o el contenido que comparten en sus redes sociales, las estrellas certifican que se encuentran en un muy buen momento como novios.

Sin embargo, y a pesar de la visible felicidad que Selena vislumbra, la también actriz confesó, en una reciente entrevista con el medio TIME que, tras varios años de soltería, tenía el plan de adoptar a un bebé en caso de no encontrar pareja antes de los 35 años.

Estuve sola durante cinco años y me acostumbré mucho. Mucha gente tiene miedo de estar sola y, probablemente, me torturé mentalmente durante dos años estando sola, y luego lo acepté” Selena Gómez – Actriz

Selena Gómez y su plan a futuro

Durante la misma charla, la intérprete de “Single Soon” reveló que tras abrazar su soltería en años anteriores, tras la finalización de su relación con The Weeknd, se vio “obligada” a crear un “plan” que le ayudara a cumplir su sueño de ser madre: Entonces, se me ocurrió mi plan, que iba a adoptar a los 35 años si no hubiera conocido a nadie”.

Sin embargo, y de acuerdo con la también empresaria latina, todo cambió cuando conoció a Benny Blanco, con quien inició una amistad que los llevó a convertirse en pareja: “Simplemente sucede cuando menos lo esperas”.

A pesar de que no mencionar sus planes como pareja junto a Blanco, la intérprete de “The Wizards of Waverly Place” señaló su preocupación por el escrutinio público así como las críticas hirientes que ha recibido el productor musical, las cuales iniciaron cuando la cantante estadounidense reveló su relación a través de sus redes sociales.

No obstante, la nacida en Texas reveló la admiración que tiene sobre Blanco para ignorar la serie de críticas que ha recibido en los últimos meses.

Benny Blanco desea una familia

Previo a la reciente declaración de Selena Gómez, el mismo productor musical mencionó, en una entrevista previa, su deseo de casarse y formar una familia: “Quiero tener hijos. Ese es el siguiente objetivo, marcar esa casilla. Tengo muchos ahijados y sobrinos. Me encanta estar rodeado de niños”.

Respecto a esta afirmación, la intérprete de “Ice Cream” no se ha pronunciado o mencionado mayor información.

En recientes semanas, Selena Gómez se convirtió en una de las protagonista del pasado Festival de Cannes 2024, en donde se convirtió en la ganadora del premio a Mejor Actuación Femenina junto a sus compañeras de reparto en la cinta “Emilia Pérez”: Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón y Adriana Paz.

