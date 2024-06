Sin Clovis Nienow: la cena de Maripily Rivera con Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez en Miami

Mientras Clovis Nienow confirmaba que está saliendo con Aleska Génesis, sus amigos: Maripily Rivera, Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez, disfrutaban de un momento juntos en un famoso restaurante de Miami.

A través de Instagram se vieron algunas fotografías de parte del equipo Tierra de ‘La Casa de los Famosos 4’, que logró reunirse en una noche amena para seguir celebrando los éxitos que alcanzaron en el reality show de Telemundo.

Para acompañar las fotografías, el “huracán boricua” escribió: “Una rica cena con mi leoncito, Rodrigo Romeh, y mi reina Ariadna”.

Con esto deja claro que han forjado una bonita amistad y por eso se les ha visto frecuentemente juntos. Sin embargo, se desconoce qué pasó con Clovis Nienow, con quien compartían hasta hace poco.

El hecho de que el actor mexicano haya sido visto con Aleska Génesis ha decepcionado a algunos fanáticos, debido a las veces que ella lo rechazó dentro del programa y prefirió, inicialmente, a Christian Estrada.

“Falta Divaza y Gregorio y están completos”, “Y el Clovis no aprendió, Sindi”, “Los verdaderos Tierra, solo falta Divaza y Gregorio”, “Y Clovis acaba de subir historia con Aleska. Ya se acabó la amistad de Clovis con sus hermanos de Tierra, porque Aleska no va a dejar que les hable. Maripily lo invitó a su fiesta y no fue por estar con Aleska”, escribieron algunos.

Por ahora ninguno de los involucrados ha dado declaraciones sobre la posible relación de Clovis y Aleska, pero es probable que las cosas no anden bien luego de este momento, ya que la modelo venezolana tuvo duros encontronazos con varios integrantes del equipo Tierra.

Se esperaba además que el galán mexicano fuera a la fiesta de Maripily en puerto Rico e incluso estuviera como invitado en la obra de teatro que la ganadora de ‘La Casa de los Famosos 4’ alista para presentar en la isla.

