¿Maripily Rivera va a demandar a Lupillo Rivera luego de ‘La Casa de los Famosos 4’?

Maripily Rivera, ganadora de ‘La Casa de los Famosos 4’ no tiene intenciones de demandar a Lupillo Rivera, luego de las fuertes discusiones que tuvieron dentro del reality show de la cadena de televisión Telemundo.

Después de su triunfo, la boricua tuvo una entrevista con Alejandro Chabán en la que habló de sus problemas con el cantante, quien en una oportunidad la señaló de mostrarle sus partes íntimas a varios concursantes del programa de telerrealidad.

El venezolano le preguntó si emprendería acciones legales contra él y ella le contestó: “Mira, no, ¿sabes por qué? Porque es un juego y yo no soy mujer de rencor, no tengo tiempo para demanda, para guardar odio en mi corazón, yo lo perdono para yo poder ser mejor poder persona para aliviarme y poder progresar en la vida porque no voy a estar atrasando mi vida, arrastrando algo que ya pasó, porque ya pasó”.

Luego de esto, el huracán boricua explicó: “¿Al fin y al cabo, quién ganó la cuarta edición de ‘La Casa de los Famosos’? ¿A quién salvó el público por más de 10 veces que fui una de las más nominadas y posicionadas? El público no te creyó: next, así que paso la página”.

Maripily Rivera, la ganadora de ‘La Casa de los Famosos 4’

La boricua ha tenido esta semana uno de los momentos más especiales esta semana con su triunfo en el reality show de Telemundo.

La actriz logró conquistar al público, en especial a los de su país, quienes la apoyaron rotundamente y por eso consiguió la mayoría de votos para vencer en la competencia.

Luego de esto, fue recibida por la gente en Puerto Rico, que le expresó su cariño y admiración en una espectacular caravana que recorrió algunos puntos de la capital.

Además de esto, ofreció una rueda de prensa en la que habló de varios proyectos que tiene, como inaugurar un gimnasio en Puerto Rico o en Miami para madres solteras. También lanzará una obra de teatro que en poco tiempo ha sido un éxito y por eso ha tenido que abrir nuevas fechas.

