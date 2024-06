Chiquis Rivera tuvo que cancelar su concierto en Albuquerque tras sufrir un aborto espontáneo

La cantante Chiquis Rivera informó en redes sociales que este fin de semana sufrió un aborto espontáneo que la hizo perder al bebé que estaba en sus primeras semanas de gestación.

Esta emergencia médica y triste noticia obligó a la cantante a cancelar el concierto que tenía pautado en Albuquerque, Nuevo México, que además era la segunda ficha de su gira.

En su cuenta de Instagram compartió un video donde se le ve muy afectada por lo sucedido, además de apenada por haber tenido que faltar a su compromiso con sus fanáticos. En este video explicó todo lo que pasó.

Además, escribió: “Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la perdida de mi embarazo que no había anunciado ya que estaba en las primeras semanas de gestación“, en la misma publicación responde a la pregunta que muchos se harían, pues hasta la fecha no había informado que estaba embarazada.

Al parecer sus médicos ya le han dado permiso de continuar la gira Diamantas Tour. “Según mi doctor, podré continuar la gira para las próximas fechas en Texas, este 7, 8 y 9 de junio”, escribió. Hasta la fecha la gira tiene confirmadas varias ciudades de Estados Unidos y la penúltima será el próxima 3 de noviembre en Ciudad de México.

Sobre la fecha en Albuquerque dijo: “Me disculpo por los inconvenientes que les haya causado esto. Prometo les compensare esta fecha en cuanto podamos re-agendarla. Su comprensión significa muchísimo para mí”.

