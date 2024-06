Javier Milei hizo curiosa pregunta a Nayib Bukele tras asumir segundo mandato en El Salvador

Javier Milei, presidente argentino, viajó a El Salvador para la investidura de Nayib Bukele, quien fue reelegido para un segundo mandato. Tras el acto, el político liberal no dudó en hacerle una curiosa pregunta a su homólogo, quien ha contado con un rotundo apoyo popular para mantenerse en el cargo.



En una actividad oficial que tuvieron, Milei preguntó a Bukele: “¿Cómo es eso de ser reelecto?”.

Ante la interrogante, el salvadoreño le contestó: “No alcanza el tiempo” cuando se aplican reformas profundas”.

Además de esto, afirmó: “Cuando se empiezan a ver los frutos termina el mandato. Se necesitan administrar los frutos”.

¿De qué hablaron Milei y Bukele?

La Casa Presidencial de Argentina indicó en un mensaje en X que los presidentes tuvieron una reunión privada en la que “conversaron sobre temas clave para fortalecer la cooperación bilateral y buscar nuevas oportunidades de desarrollo conjunto”, señaló Efe.

Nayib Bukele, se reunió con su homólogo argentino tras la ceremonia de investidura para su segundo mandato consecutivo de cinco años (2024-2029). Foto: Presidencia De Argentina / EFE

Además del argentino, este sábado acudieron al acto otras figuras como el rey de España, Felipe VI; los presidentes de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Ecuador, Daniel Noboa; de Paraguay, Santiago Peña; y las presidentas de Honduras, Xiomara Castro; y de Kosovo, Vjosa Osmani.

En el caso de Javier Milei, se trata de la primera toma de posesión a la que asiste como presidente de Argentina y además es su primer viaje oficial a un país de Latinoamérica desde que llegó al poder el pasado 10 de diciembre.

Su visita a El Salvador fue para acompañar este importante momento para Bukele, quien extiende su mandato luego de recibir un rotundo apoyo en las elecciones presidenciales con el 84,6% de los votos el pasado 4 de febrero.

En el caso del salvadoreño, ha influenciado fuertemente sus planes para luchar contra el crimen organizado, algo por lo que le felicitó Milei.

Además de los avances en seguridad, se han dado otros trabajos importantes para atender áreas como la salud, el trabajo y la educación. Todo esto ha hecho de Bukele un presidente con una alta popularidad e impacto en la región.

Pero no todo ha sido tan positivo, ya que su segunda investidura ha sido bastante cuestionada. No solo porque la constitución salvadoreña no permite un segundo mandato consecutivo sino porque el último antecedente en la historia de El Salvador de un presidente que buscó la reelección inmediata se remonta a la dictadura militar con el general Maximiliano Hernández Martínez, quien gobernó entre 1931 y 1944.

