Puerto Rico: Presidenta de la CEE espera por aprobación de fondos para cuarta papeleta presidencial en elección general del 5 de noviembre

Nueva York – La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en Puerto Rico, Jessika Padilla Rivera, confirmó que por mandato de ley se le distribuirá a los votantes en la elección general del 5 de noviembre una cuarta papeleta mediante la cual podrán seleccionar simbólicamente por sus candidatos predilectos para la presidencia y vicepresidencia de Estados Unidos.

Aunque los resultados de la cuarta papeleta no son vinculantes o no tienen fuerza legal para propósitos de determinar el ganador de los principales puestos de Gobierno en Estados Unidos, la entidad, como organismo encargado de organizar todos los eventos electorales en la isla, tramitará la impresión de las papeletas, contará los votos, los certificará e informará de los resultados a las partes concernientes.

Puertorriqueños votarán en cuatro papeletas el 5 de noviembre

El Código Electoral del 2020 (Ley Núm. 58 de 20 de junio de 2020) dispone que cada cuatro años, en el mismo día de las Elecciones Generales, comenzando con la elección general del año 2024, la Comisión deberá organizar y viabilizar que los electores en Puerto Rico emitan su voto para expresar su preferencia entre los candidatos para los cargos de presidente y vicepresidente de EE.UU.

En entrevista con El Diario, la funcionaria explicó que la cuarta papeleta se añadirá a las tres tradicionales que se reparten en la elección general.

En específico, a los electores que acudan a las urnas en noviembre, se les entregará una papeleta para seleccionar entre las opciones de gobernador y comisionado residente; otra para puestos municipales; una tercera para seleccionar miembros de la Legislatura y la de la elección presidencial.

“Esto es nuevo, esta es la primera vez que lo vamos a estar implementando a partir del 2024, de las tres papeletas que de ordinario tenemos, tendríamos una cuarta papeleta con las alternativas de presidente y vicepresidente de Estados Unidos para que se seleccione”, declaró en entrevista con El Diario.

Cuarta papeleta no es independiente

La funcionaria destacó que la papeleta se considera parte de paquete electoral completo del evento general, y no una independiente.

Padilla Rivera la comparó con la cuarta papeleta del plebiscito de “estadidad sí o no” realizado en el 2020, también por iniciativa del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“No estamos hablando que esta papeleta tiene independencia o vida propia; no lo veamos así. Estamos hablando de una cuarta papeleta dentro del grupo de papeletas que se van a presentar. Le puedo dar un ejemplo, en las elecciones del 2020, hubo una consulta sobre el plebiscito (estadidad sí o no). Esa consulta era una cuarta papeleta. Ahí no hubo una observación adicional, o interferencia adicional del partido que propulsa o los candidatos que apoyan la estadidad porque es parte del proceso electoral. Así que esta cuarta papeleta no es que tenga vida propia, o sola o que haya que velar algo en particular sobre la papeleta; no, se van las cuatro juntas”, abundó.

Sobre la postura de algunos de que la consulta sería no solo innecesaria, sino inconstitucional, ya que solo los ciudadanos residentes en los estados pueden votar por el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos, contestó: “La ley reconoce la celebración de esta consulta. No hay un cuestionamiento directo en la ley con relación a la oportunidad constitucional o no que tengan los electores para llenar esta consulta. La CEE lo que hace es ejecutar la ley. Nosotros nos encargamos de llevar a cabo todos los procesos relacionados a los eventos electorales. Si en el evento electoral hay una consulta particular, nosotros la vamos a llevar a cabo. Si es constitucional o no, aquí en nuestro ordenamiento jurídico se presume que todas las leyes son constitucionales. El que alegue lo contrario, tendrá el tribunal para defenderse”.

No está claro el costo específico de la impresión de las papeletas

Padilla Rivera no pudo precisar cuánto costaría la impresión de la cuarta papeleta que deberá ser entregada a cada elector registrado o hábil para votar.

Sin embargo, indicó que el presupuesto que se utilizará para el documento procederá del presupuesto general para el evento electoral que debe ser aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

“El presupuesto todavía está sujeto a aprobación…No sé cuánto tiempo vaya a tomar la aprobación, y esa aprobación es la que detalla o desglosa qué vamos a utilizar para las papeletas, que es lo que estamos pudiendo identificar como un gasto, porque esto representa un gasto adicional, toda vez que es una cuarta papeleta que se imprime independiente. Así que habría que finalmente identificar qué me aprobaron del presupuesto de los $29 millones que lo incluye todo para ver exactamente qué partida específica está destinada a las papeletas”, explicó.

En diciembre pasado, la Comisión presentó ante la OGP la solicitud para la asignación de los fondos correspondientes al año fiscal 2024-2025. La solicitud de fondos en materia electoral asciende a sobre

$29 millones. Esta cantidad contempla todos los eventos relacionados con la elección general, incluyendo, la elección presidencial.

En caso de que se certifique una partida menor a los $29 millones, la CEE tendrá que hacer ajustes en otras áreas para que los fondos rindan.

“Así que vamos a ver si nos aprueban los $29 millones en el mejor de los escenarios, o si nos aprueban menos lo tenemos que trabajar. Le doy un ejemplo, para las pasadas elecciones del 2020, solicitamos alrededor de unos $20 millones y nos dieron $13 millones. Esos $13 los seguimos luchando hasta que nos dieron la totalidad del presupuesto y pudimos llevar a cabo el evento”, argumentó.

“Si no se aprueba todo el dinero, tendríamos que descartar cualquier otra necesidad electoral, pero no las papeletas porque es un mandato de ley, quizás bajando la partida de publicidad o la cantidad de personal”, puntualizó.

El Código Electoral establece que la Comisión estará encargada del escrutinio general de las papeletas presidenciales. Luego de ese proceso, la presidenta expedirá una certificación de los resultados de la elección al presidente de EE.UU.; al presidente del Senado y de la Cámara de Representantes federal; al Gobernador de Puerto Rico; y al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes en la isla.

La CEE además evalúa el pedido de los comisionados electorales del Partido Demócrata y Republicano en Puerto Rico para contar con representantes de ambos partidos que velen por la pulcritud de los procesos relacionados con la papeleta presidencial durante los comicios.

Líderes como el presidente del Partido Republicano de Puerto Rico (PRPR), Ángel Cintrón, solicitó la presencia de representantes tanto de esa colectividad como de la Demócrata para proteger la integridad de la papeleta.

Comisionados electorales republicano y demócrata estarán presentes en reuniones de la CEE

Al momento, la presidenta de la CEE aprobó mediante resolución que los comisionados de ambos partidos nacionales en la isla estén presentes en las reuniones de la CEE en las que se vaya a discutir el tema de la papeleta presidencial.

“Hemos estado en conversaciones en relación con la figura del comisionado electoral, tanto del Partido Republicano como el Demócrata, y sí han solicitado que, cada vez que la Comisión Estatal de Elecciones tenga reunión relacionada al evento que tiene injerencia el asunto de la papeleta presidencial, ellos van a estar presentes como comisionados electorales, y si tienen que identificar cualquier representante que puedan validar que las reuniones que se están haciendo favorecen el buen voto o la buena elección de los electores sobre esta papeleta, pues lo estarán así haciendo, pero es la figura del comisionado electoral”, planteó.

“Nosotros trabajamos en junta de balance electoral, hay representación de los cinco partidos. Si el Partido Republicano y Demócrata interesan tener observadores, y la Comisión así lo aprueba, pues se le puede dar la oportunidad”, continuó.

Sobre este particular, el Cógido Electoral plantea que cada candidato que figure en la papeleta presidencial designará un funcionario electoral y su alterno en Puerto Rico, a quien delegará la responsabilidad de representarle y atender todos los asuntos relacionados con su candidatura.

Adicional, la ley establece que cada candidato a través de su funcionario electoral presidencial o, en su defecto, el comisionado electoral de su Partido Nacional estatal, nombrará a siete compromisarios en propiedad y cuatro alternos.

El caso de las primarias presidenciales demócratas y republicanas

En el caso de las primarias presidenciales republicanas y demócratas, ambas colectividades se guían por su respectivo comisionado electoral que se encarga del proceso.

Las primarias presidenciales republicanas en el territorio se realizarán el 21 de abril; y 28 de abril, las demócratas.

Los electores afiliados a los partidos nacionales son los que pueden participar en estas consultas.

El Código Electoral dispone para la realización en P.R. de primarias presidenciales para cada partido nacional de EE.UU. que tenga más de un aspirante a la nominación presidencial.

Ante la eventualidad de que se alcance la cantidad de delegados suficientes a favor de alguno de los aspirantes presidenciales antes de que se celebren los procesos en la isla, Padilla Rivera indicó que no hay mecanismo en ley para cancelar las primarias.

“No podemos cancelar las primarias, la ley no lo permite. Pero, sí, ante la no necesidad de una primaria, hay un método alterno que se celebra para poder identificar a estos delegados. Si de lo que ya se ha invertido para la primaria, puede utilizarse en el método alterno, habría que ver cómo han avanzado los trabajos. La realidad es que si se cancelan las primarias muy cercanas al evento, pues ya el dinero se gastó. Ya nosotros estamos trabajando con los formularios, con las actas, con las papeletas, con todo lo necesario para las primarias y no estamos a 30 días”, planteó.

La funcionaria añadió que el método alterno sería la celebración de una especie de asamblea en lugar de las primarias a nivel isla.

Sigue leyendo:

Puerto Rico: Cuarta papeleta para votar simbólicamente por presidente de EE.UU. en las elecciones divide a líderes políticos

Presidenta de la CEE en Puerto Rico reacciona a demanda del PPD para descalificar a candidatos de partidos emergentes como Victoria Ciudadana

Elecciones en Puerto Rico: Presidenta de la CEE dice que su oficina ya adjudicó pleito por candidatura independiente de Eliezer Molina

Director de PRFAA aspirará a la presidencia del Partido Demócrata en Puerto Rico