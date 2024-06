Billetes de $2 podrían valer miles de dólares

Los billetes de $2, a menudo guardados en cajas de seguridad o escondidos en cajones, podrían valer mucho más que su valor nominal. Dependiendo del año y de cómo se haya circulado un billete de $2, algunos pueden alcanzar precios de miles de dólares.

Un billete de $2 dólares, que se imprimió en 2003, se vendió en línea en 2022 por $2,400 dólares en la casa de subastas Heritage Auctions.

El mismo billete se vendió nuevamente por $4,000 aproximadamente dos semanas después, según la casa de subastas con sede en Texas. Otros billetes de $2 de 2003 han alcanzado precios de cientos de dólares o más.

El gobierno federal emitió por primera vez billetes de $2 en 1862, los cuales en un inicio incluían un retrato de Alexander Hamilton.

La imagen de Thomas Jefferson apareció en el billete de $2 hasta 1869, según la Oficina de Grabado e Impresión. Desde entonces, los billetes de $2 han tenido seis diseños diferentes.

Cómo saber si un billete es valioso

Para determinar el valor de un billete de $2, se debe observar el año y el color del sello.

Los billetes con sellos rojos, marrones y azules de 1862 a 1917 pueden valer hasta $1,000 o más, según el sitio web U.S. Currency Auctions, que basa su valoración en subastas recientes y pasadas de papel moneda.

Desde 1995, según el sitio, un conjunto de 12 billetes en su empaque original vale $500 o más.

Con empaque original se refiere a que estos billetes vienen en paquetes sellados o encapsulados que los protegen y certifican su autenticidad y estado de conservación.

U.S. Currency Auctions estima que los billetes de $2 no circulados de 1890 podrían venderse por hasta $4,500, y los billetes no circulados de casi todos los años entre 1862 y 1917 por al menos $1,000.

