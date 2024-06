‘Top Chef VIP 3’: ¿Es José Luis “El Puma” Rodríguez uno de los favoritos del reality show?

En ‘Top Chef VIP 3’, reality show de la cadena Telemundo, el cantante venezolano José Luis Rodríguez, mejor conocido como El Puma, se ha convertido en uno de los más mediáticos por su tranquilidad a la hora de preparar los platos y también por uno que otro comentario jocoso que ha mostrado una personalidad divertida en el intérprete de ‘Pavo Real’.

La semana pasada, el artista ganó una de las inmunidades y por eso en la cuenta en Instagram de Telemundo Realities hicieron una publicación en la que él era el protagonista.

Para acompañar la imagen, escribieron en la descripción: “¡Este es tu momento! ¿Qué le dirías al Puma? Te leemos”.

¿Qué dice el público del Puma en ‘Top Chef VIP 3’?

Ante la interrogante, el público reaccionó con cientos de comentarios en los que la mayoría mostró que les encanta el papel que ha tenido dentro de la competencia que se graba en Bogotá, específicamente en los estudios de RCN.

Algunos mensajes que le dejaron fueron: “Que siga probando la comida y dando su humilde opinión”, “Que siga con sus buenas vibras”, “Me encanta el Puma, me hace reír que le eche muchas ganas a cocinar para que no sea eliminado y que siga probando la comida de todos, me gusta mucho su voz y todas sus canciones ojalá que cante”.

Pero, aunque es una competencia que se centra en las habilidades culinarias, para muchos no puede pasar inadvertido los conflictos que durante años ha tenido el famoso con sus hijas Liliana y Lilibeth Rodríguez, fruto de su extinta relación con Lila Morillo.

Es por eso que algunos han comentado: “Que demuestre realmente lo cristiano que dice ser y haga las paces con sus hijas”, “¡Que hable de Dios con su comportamiento! ¡Que se reconcilie con sus hijas! A mí no me convence con esas palabras sobre Dios… Que tenga humildad de acción y aprenda a perdonar y a hacerse perdonar”-.

En ‘Top Chef VIP 3’ se han vivido momentos emocionantes, en los que el Puma ha salido a relucir en algunos, con una actitud fresca que ha gustado a muchos, pero sobre todo una cercanía con sus compañeros que ha hecho que sea uno de los más mediáticos, hasta ahora, en el reality show.

