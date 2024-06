Compró un chocolate, lo cortó por la mitad y se llevó una sorpresa desagradable: “Tengo miedo”

Natalia Mejía Saldana, conocida en TikTok como @nataliamejiasaldana, se volvió viral tras compartir una experiencia que dejó a muchos usuarios sorprendidos. La joven había comprado un chocolate con la intención de disfrutarlo como postre, pero al abrir el paquete y cortarlo, descubrió algo que nunca esperó encontrar.

En su cuenta de TikTok, Natalia publicó un video donde muestra el chocolate y relata su experiencia. “Les quiero mostrar la desilusión que me llevé porque estaba con ganas de comer el bocadito y no puedo creer lo que tiene”, dijo la tiktoker en la grabación. El video muestra cómo el chocolate tenía una pequeña grieta y, al abrirlo con un cuchillo, Natalia encontró que estaba cubierto de moho.

“Tengo miedo de partirlo y encontrarme un gusano…”, mencionó Natalia antes de abrir el chocolate. Al ver el interior, exclamó: “Está como podrido… qué asco, qué habrá pasado…”. La tiktoker también escribió en el video: “Qué triste, ojalá, no les pase nunca”.

@nataliamejiasaldana Ojalá nunca les pase esto.. Que será? @Felfort® que puede ser? ¿Por qué esta asi? 🙁 ♬ sonido original – nataliamejiasaldana

La publicación rápidamente se volvió viral, alcanzando 822,000 reproducciones y 14,000 “me gusta” en poco tiempo. Los usuarios de TikTok no tardaron en reaccionar, con comentarios que iban desde la sorpresa hasta el humor. Una usuaria comentó: “Yo no sé cómo se dan cuenta de eso, yo me lo mando de una”. Otra seguidora añadió: “Yo hubiese cortado esa parte para comer el resto”.

El incidente no solo dejó una marca en Natalia, sino que también generó un debate sobre la seguridad y calidad de los productos alimenticios. Muchos usuarios compartieron sus propias experiencias y preocupaciones, destacando la importancia de revisar bien los alimentos antes de consumirlos.

Sigue leyendo:

* Compró pollo rostizado en Costco y al abrirlo, descubrió algo asqueroso

* Descubren mosca en el intestino de un hombre de Missouri

* Médicos en Perú extraen más de 100 gusanos de la boca de una paciente