Kylian Mbappé resalta su alegría por llegar al Real Madrid: “Estoy aliviado y orgulloso por mi fichaje”

El delantero francés y reciente fichaje del Real Madrid, Kylian Mbappé, se mostró bastante contento por haber firmado un acuerdo con el Real Madrid para las próximas cinco temporadas en un impresionante acuerdo que le permite formar parte de uno de los equipos más fuertes del planeta y así espera poder conquistar la ansiada Champions League que tanto le fue esquiva dentro de las filas del París Saint Germain (PSG).

Durante una conferencia de prensa celebrada este martes en la ciudad de Luxemburgo como parte de la previa al partido amistoso que tendrá la selección de Francia en su camino a la Eurocopa 2024, el capitán de los galos destacó que se siente “liberado, aliviado y orgulloso” por su fichaje con la casa blanca al considerarlo como una gran oportunidad para su carrera; asimismo detalló que tomará este nuevo reto “con toda la humildad” que se pueda para brillar dentro de sus filas.

“Ahora es oficial. Seré jugador del Real Madrid para las próximas cinco temporadas. Es un inmenso placer. Un sueño hecho realidad. Estoy liberado. Llego a un club en el que siempre he soñado estar. Tengo mucha excitación de llegar a ese club. Quiero agradecer a toda la gente que me han enviado mensajes. No he podido ver todos, os agradezco los mensajes. Quiero agradecer a todas las personas del Real Madrid que han trabajado, y a Florentino especialmente, que me dio confianza desde el primer momento”, expresó.

Kylian Mbappé y Karim Benzema comparten durante un encuentro por la UEFA Nations League ante Croacia. Crédito: Darko Bandic | AP

“Quiero dar las gracias a toda la gente que me ha enviado mensajes, no los he podido ver todos. Quiero agradecer a todas las personas del Real Madrid y especialmente a Florentino, que confió en mí desde el primer momento”, enfatizó.

Asimismo, Mbappé fue cuestionado sobre sus últimos meses dentro del PSG y aseguró que ciertamente se sintió alejado del protagonismo que habitualmente tenía; asimismo sostuvo que siempre fue feliz dentro del equipo.

“Nunca he sido infeliz en el PSG, he pasado momentos difíciles. Toda la gente del club me ayudó mucho, los jugadores y el entrenador. Sería injusto decir que he sido infeliz en el PSG porque no es verdad. El PSG me dijo de forma violenta a la cara que no jugaría esta temporada. Luis Campos y Luis Enrique me salvaron. Me dijeron que no iba a jugar mucho, así que ya estaba prevenido. Entiendo las críticas. He estado lejos de mi nivel y sé que he estado peor. He intentado estar para mi equipo, pero para el año que viene no espero una temporada como esta”, expresó.

“Luis Enrique no me ponía por exigencia del director deportivo. Encaré la temporada con una ambición diferente, una exigencia diferente, siempre pensé que no iba a jugar pero desde que pisé el campo fue bien. En comparación, ha habido mejores temporadas, esta fue la más difícil. He estado peor, no ha mi estándar habitual. Estoy orgulloso, considerando todo lo que ha pasado. Para el año que viene no espero una temporada como esta”, agregó el artillero en sus declaraciones ante los medios de comunicación.

