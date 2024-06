Neymar descarta la opción de jugar con el Santos de Brasil: “No existe la posibilidad”

El futuro del futbolista brasileño y figura del Al-Hilal de la Liga de Arabia Saudita, Neymar Jr., se ha convertido en un esquema bastante complicado y lleno de rumores por parte de los diversos medios de comunicación de su país sobre su posible llegada al Santos FC, por lo que el exjugador del París Saint Germain (PSG) y del FC Barcelona decidió acabar con toda esta polémica.

Durante unas declaraciones ofrecidas por parte de Neymar en una subasta organizada por el Instituto Neymar Jr. en un club deportivo privado que se celebró en la ciudad de Sao Paulo, el artillero destacó que no tienen ningún interés en formar parte del Santos para la próxima temporada y se mostró plenamente enfocado en poder cumplir con su contrato dentro del Al-Hilal hasta el 2025.

“No existe la posibilidad de regresar al Santos el próximo año. Lo que se dice es completamente falso, no hay nada planeado. Tengo un año más de contrato con Al-Hilal. Espero poder hacer una gran temporada. Me perdí esta última. Vamos poco a poco. Queda mucho tiempo por delante. Obviamente Santos es mi equipo favorito, algún día quiero volver, sí, pero no tengo nada planeado en la cabeza”, expresó.

Esta decisión por parte de Neymar representa un duro golpe para la directiva del Santos Laguna y especialmente para su presidente Marcelo Teixeira, quien había entablado una conversación con el jugador el pasado mes de enero para tratar su posible regreso al equipo.

“Fue una conversación rápida, pero siempre son las más rápidas las que tienen un buen efecto. No, no, es pronto (para firmar un precontrato). Todavía tiene que recuperarse mejor. Para jugar aquí tiene que recuperarse bien. Seguirá con la experiencia allí y luego vendrá”, dijo Teixeira en aquel momento a los medios brasileños.

Para finalizar, el artillero del Al-Hilal habló sobre el inmenso dolor que siente al no haber sido convocado por la selección de Brasil para disputar la Copa América 2024 que se realizará en los Estados Unidos a partir de este 20 de junio; esto debido a que se sigue recuperando de la lesión que lo tiene fuera de acción desde hace siete meses.

“Es doloroso, es mucho sufrimiento, pero me estoy recuperando. Ya han pasado siete meses de mi lesión, todavía faltan algunos más, pero vamos llegando. Va a ser triste. Es una pena tener que alejarnos, obviamente, pero los apoyaré. Espero que Brasil pueda ganar, tenemos un equipo para eso, con jugadores de mucha calidad”, detalló Neymar al mencionar la rotura de ligamentos cruzados y de menisco de la rodilla izquierda que padece.

