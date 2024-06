Clovis Nienow habló de su relación sentimental con Aleska Génesis y de los ataques que reciben

Clovis Nienow decidió no hacer caso a los comentarios negativos y seguir adelante con su relación con Aleska Génesis. En una entrevista reciente, el actor expresó que está feliz y emocionado por esta nueva etapa en su vida, y que prefiere centrarse en lo positivo y en las personas que lo apoyan y lo quieren ver feliz.

“Yo lo que hice fue compartir una historia, llegué a un lugar a cenar con mis primos, abro el celular y de la nada ya tenía miles y miles de comentarios de ‘traicionero’ y ‘cancelado’ y no sé qué. Creo que es parte de, pero creo que no me lo merecía“, comenzó diciendo en exclusiva para ‘People en Español’.

El exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ hizo un llamado a la tolerancia y al respeto, recordando que cada persona tiene derecho a vivir su vida como prefiera y a buscar la felicidad de la manera que considere mejor. El actor invitó a sus seguidores a ser comprensivos y respetuosos con las decisiones y elecciones de los demás, y a fomentar el amor y la positividad en las redes sociales y en la vida en general.

El mexicano de 31 años aprovechó que aclarar a la revista de que se está “dando la oportunidad de compartir con Aleska, de conocerla. Adentro de La casa es un mundo que se vive ahí, obviamente sí las personas sacan sus cosas, sus defectos, sus virtudes, pero aquí al final de cuentas es la realidad, sus comportamientos aquí uno también los va viendo y no quiero dejar que pase esa oportunidad porque los dos nos queremos, nos gustamos, entonces creo que estamos haciendo las cosas bien”.

Por otra parte, también aprovechó la ocasión para agradecer a todos sus seguidores por el cariño y el apoyo que le han brindado a lo largo de su carrera y durante su participación en el famoso reality show. El actor se mostró agradecido por todas las muestras de amor y buenos deseos que ha recibido, y aseguró que seguirá trabajando duro para seguir creciendo como artista.

Sigue leyendo:

· Aseguran que Clovis Nienow entrará a ‘Hoy Día’ como uno de los conductores oficiales

· ¿Guty acepta el reto de Clovis, tendremos duelo de titanes en las arenas de Exatlón USA?

· Sin Clovis Nienow: la cena de Maripily Rivera con Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez en Miami