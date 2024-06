Halsey revela enfermedad: “Tengo suerte de estar viva”

La cantante Halsey, de 29 años, sorprendió a sus millones de seguidores al revelar que tiene una enfermedad. A través de una serie de videos que subió a su cuenta oficial de Instagram, aparece recibiendo tratamiento y agradece el poder seguir viva.

“Para resumir, tengo suerte de estar viva. Una historia corta larga, escribí un álbum.“, es el mensaje que se lee al pie de los clips.

Aunque no especificó concretamente la enfermedad que padece, la intérprete de “You Should Be Sad” arrobó a organizaciones que se dedican a investigar el lupus y la leucemia, por lo que se ha comenzado a especular que éstas son las enfermedades que padece.

En uno de los videos que compartió en la famosa red social, también dijo que espera que al cumplir 30 años pueda dejar de estar enferma, pues tiene un hijo pequeño.

“Me siento como una anciana”, dice Halsey en voz alta, mientras se frota las piernas con aparente dolor. “Me dije a mí misma que me estoy dando dos años más para estar enferma. A los 30, voy a renacer y no estaré enferma y me veré súper sexy y tendré mucha energía y podré volver a hacer mis veintes cuando tenga treinta”, declaró.

Da click y desliza para ver los videos de Halsey

Cabe señalar que Halsey también acaba de lanzar la canción “The End”, donde relata detalles sobre su enfermedad y cómo la enfrenta.

“Cada dos años, un médico dice que estoy enferma, saca una nueva bolsa de trucos y luego me los ponen. Al principio, era mi cerebro, luego un esqueleto dolorido. Cuando te conocí dije que nunca moriría, pero el chiste siempre fue mío porque estoy corriendo contra el tiempo”, canta.

En 2022, Halsey había revelado que padece el síndrome de Ehlers-Danlos, que afecta a la firmeza de la piel y el buen funcionamiento de las articulaciones, el síndrome de Sjögren, que evita la formación de lágrimas y saliva y redunda en la sequedad de la boda, y el síndrome de activación de mastocitos, que puede manifestarse en síntomas tales como anafilaxia, urticaria e incluso dificultades para respirar.

Sigue leyendo más de Halsey:

· Halsey revela que espera su primer bebé mostrando su pancita de embarazo

· Halsey es dueña de una propiedad declarada Monumento Histórico-Cultural de Los Ángeles

· En sensuales fotos, Halsey presume su cuerpo en monokini y acompañada de una amiga