Jennifer López habla por primera vez sobre la cancelación de su tour: “No dejen que las voces de unos los ahoguen”

A unos días del anuncio de la cancelación de su gira ”This Is Me… Now Live” por motivos personales, Jennifer López rompió el silencio respecto a esta decisión a través de un mensaje en su sitio oficial “On The JLo”.

En dicho texto, la también cantante inicia el mismo agradeciendo a sus fanáticos y seguidores por su apoyo para lograr que su reciente cinta con Netflix, “Atlas”, mantenga el número 1 durante la última semana.

Hola a todos. ¡¡¡Acabo de recibir grandes noticias y es gracias a ustedes!!!! ¡¡¡Atlas es nuevamente la 1# en el mundo entero esta semana!!! ¡¡¡Muchas gracias!!!” Jennifer López – Cantante

Y es que a pesar de ser una de las películas peores calificadas de la intérprete de “On The Floor” en toda su carrera, solo superada por su trabajo en “Gigli” la cual obtuvo apenas un 6% de aprobación en diversos sitios especializados, la gente decidió darle la espalda a las críticas y comprobar el éxito de López en Netflix, quien también obtuvo grandes cifras de visualizaciones con su primera colaboración con la plataforma en 2023: “The Mother”.

¿Qué dijo Jennifer López sobre la cancelación de su gira?

Dentro del mismo texto, y a pesar de no mencionar en ningún momento a su gira, la nacida en El Bronx publicó una serie de palabras que dejaron en claro que sin importar la gran cantidad de críticas y señalamientos que ha recibido recientemente por su polémica relación con Ben Affleck, no se dará por vencida.

Puede parecer que hay un montón de negatividad en el mundo ahora mismo… pero no dejen que las voces de unos los ahoguen. Hay taaaanto amor allá afuera”. Jennifer López – Cantante

El reciente mensaje de Jennifer López se da en el marco de la presunta crisis matrimonial que vive a lado del actor estadounidense, y la razón principal por la que habría decidido cancelar su gira pactada para verano.

Sin embargo, y a pesar de la obviedad sobre el motivo de su cancelación, diversos rumores afirman que la también empresaria habría tomado esta decisión debido a la baja venta de boletos para sus conciertos.

Lo anterior toma mayor relevancia al retomar antiguas noticias en donde se reveló que López canceló cerca de 7 conciertos, en meses pasados, por el poco interés hacia el disco que da origen a la gira “This Is Me… Now”, el cual fue lanzado en febrero pasado.

Jennifer López canceló su gira hace unos días por motivos personales. Crédito: Mezcalent

De igual manera, se mencionó, en semanas anteriores, que la cantante decidió cambiar el nombre de su gira, de “This Is Me… Now” a “This Is Me… Now/Greatest Hits”, con la intención de obtener mayor impacto en el público que la sigue desde hace años.

