Revelan que Jennifer López se sentiría “aliviada” tras la cancelación de su gira

A solo unos días de que Jennifer López, así como la empresa encargada de su gira Live Nation, anunciara la cancelación de su gira por motivos personales, fuentes cercanas a la cantante han revelado su actual sentir ante la sorpresiva noticia.

En días pasados, la intérprete de “On The Floor” sorprendió a sus fanáticos y público en general al revelar que su gira “This Is Me… Live Tour”, con la cual llevaría su más reciente disco homónimo a diversas ciudades de Estados Unidos, no se realizaría debido a que decidió tomarse un tiempo con sus hijos, familia y amigos cercanos.

De igual manera, y a pesar de mencionar que se sentía devastada por su decisión, la también actriz prometió un reencuentro con sus seguidores.

La decisión de López, de manera lógica, también fue relacionada con la actual situación que vive a lado de su aún esposo Ben Affleck, de quien se ha mencionado que habría decidido terminar su matrimonio con la nacida en El Bronx por la faceta mediática de su relación.

¿Cómo se siente Jennifer López con su decisión?

Tras la decisión de JLo, una fuente cercana a la artista, a través del medio People, reveló que la intérprete de “Can’t Get Enough” no está contenta por haber cancelado sus conciertos, los cuales se llevarían a cabo en verano próximo.

Sin embargo, y a pesar de su tan abrupta decisión, la misma fuente señaló que la latina se siente aliviada por la misma decisión: “La vida es muy intensa en este momento. Aunque está triste por cancelar la gira, también se siente aliviada. Necesita cuidarse”.

Aunado a lo anterior, se reveló que la cantante contó con el apoyo de su equipo en todo momento.

Hasta el momento, y tras la revelación de la cancelación de su gira, Jennifer López no ha revelado mayor información al respecto. Sin embargo, y a pesar de su respuesta y la de Live Nation, un gran número de usuarios han señalado que la verdadera razón de la también empresaria pudo haberse originado por la mala recepción de su nuevo disco.

Esta teoría tomó mayor relevancia luego de que diversos internautas retomaran viejas noticias en donde se mencionó que la cantante canceló cerca de 7 conciertos en marzo pasado por una presunta baja de entradas.

Incluso, se mencionó la intención de la cantante de cambiar el nombre de su gira, de “This Is Me… Now” a “This Is Me… Now/Greatest Hits”, con la intención de atraer a un público mayor que tiene relación con su carrera entera.

