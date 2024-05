¿Jennifer López está intentando salvar su matrimonio con Ben Affleck, cancelando su gira?

Es oficial. Jennifer López ha cancelado su gira “This is Me… Live”. ‘La Diva del Bronx’ lanzó el siguiente comunicado: “Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario“.

Chisme No Like le pregunta a Jennifer López por su divorcio con Ben Affleck y esto respondió la diva

También agregó: “Prometo que los compensaré y que volveremos a estar juntos. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima”.

La cancelación de su gira se ha dado mientras a su alrededor giran una serie de fuertes rumores sobre el final de su matrimonio con Ben Affleck. Allegado a la pareja nos han podido comentar que una de las razones por las cuales su vida privada podría estar inmersa en un terrible caos, es porque la cantante no ha parado de trabajar y esto ha dinamitado la convivencia con el actor.

Recordemos que desde que terminó la luna de miel, JLo no sólo ha estado trabajando en torno a contratos de publicidad, de los cuales vemos mucho en sus redes sociales, sino que también ha grabado al menos dos películas para Netflix como son “Mother” y “Atlas”.

También se ha presentado en todas las premiaciones y eventos importantes dentro de la industria hollywoodense. Basta decir que no ha parado de trabajar. Y si a todo lo anterior le sumamos el documental para Prime Video, en efecto, no ha parado de trabajar.

Según la agencia de noticias EFE, la quinta gira de conciertos de la cantante estaba pensada para promocionar su último álbum de estudio ‘This is Me…Now’, que salió a la venta en febrero, y tenía planeados 37 conciertos localizados en distintas ciudades de Canadá y Estados Unidos.

La cancelación de toda esta producción ha generado entonces que muchos especulen con las razones por las cuales ella ha decidido parar con todo en estos momentos. Por esta misma razón, y tomando en cuenta que ella misma dice que lo hace porque es “absolutamente necesario”, según sus palabras. Se asume que todo tiene mucho que ver con para pasar más tiempo con sus hijos, familia y amigos.

