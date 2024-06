Julián Gil se pregunta constantemente si su hijo con Marjorie de Sousa sabrá que él es su padre

Julián Gil expresó su deseo de poder tener una relación cercana con Matías y poder ser parte activa en su vida. A pesar de la situación complicada con Marjorie de Sousa, el actor aseguró que siempre estará dispuesto a hacer lo que sea necesario para estar presente para su hijo.

“Yo me he hecho esa pregunta casi diaria. Yo no sé, no sé si en el cuarto del niño hay una foto de papá y no sé si ella le dice: ‘Mira, este es tu papá’. Es inevitable, ¿entiendes? Pero yo no sé la historia que se le está haciendo al niño”, dijo en ‘Siéntate conmigo’ con Carlos Mesber.

Además, aprovechó para mencionar algunos aspectos de la actriz venezolana: “Marjorie, de alguna manera, con todo lo que ha pasado y con todo lo que pueda decir la gente, no es mala persona. Ella tendrá su punto, yo se lo respeto, las cosas como pasaron, pues no fue de la mejor manera, pero ella no es una mala persona y se nota que está criando al niño bien, sin la figura paterna, pero lo está criando bien”.

“De alguna manera, cuando te digo que yo estoy dispuesto a aceptar condiciones, me gustaría sentarme con ella y que ella me dijera: ‘Me gustaría que esto fuese así, yo le he contado esto a Matías’, no sé… tú dime cuál es el libreto y yo lo sigo. No pasa nada, empezamos de cero y empezamos de a poquito, eso es lo que yo quisiera”, expresó.

Sin embargo, a pesar del dolor y la tristeza que siente por no poder estar cerca de su hijo, Julián asegura que siempre estará dispuesto a darle amor y apoyo incondicional, sin importar las circunstancias. “Además, para el niño, yo creo que es una buena etapa, es un buen momento porque, pues ahora que él empiece a preguntar e indagar me imagino que a ella se le puede hacer un poquito más complicado cada vez”, añadió.

Pese a la dificultad de la situación, el actor de raíces argentinas se mantiene firme en su deseo de ser parte de la vida de su hijo, y confía en que el tiempo y las circunstancias puedan allanar el camino para que puedan estar juntos nuevamente. Y mientras tanto, seguirá demostrando que el amor de un padre es inquebrantable, incluso en la distancia.

