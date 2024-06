Las Vegas, capital culinaria por el The World’s 50 Best Restaurants 2024

Las Vegas se convierte en la capital de la gastronomía mundial, este 5 de junio, con la celebración de la gala de The World’s 50 Best Restaurants 2024, en donde se premiará la excelencia de los 50 mejores restaurantes de todo el planeta.

Se trata del evento más esperado en el mundo de la gastronomía que se celebra cada año, desde 2002. The World’s 50 Best Restaurants 2024, está patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, que incluye actividades del 2 al 6 de junio en la ciudad de Las Vegas.

Aunque este evento se ha realizado en varias ciudades del mundo desde 2016, es primera vez que se hace en una ciudad como Las Vegas.

Lo cierto es que la cita reunirá a chefs, dueños de restaurantes, medios de comunicación y amantes de la comida de casi todos los rincones del mundo que estarán colaborando con los menús, las comidas y cenas únicas abiertas al público en diferentes puntos de la ciudad.

Agenda culinaria en Las Vegas

Dentro de los eventos más importantes de la cita gastronómica destacan: el inicio de las celebraciones el 3 de junio de la mano de los chefs Joan y Jordi Roca de El Celler de Can Roca, uno de los ex restaurantes No.1 del Best of the Best, que trabajaron en conjunto con Virgilio Martínez y Pía León de Central, The World’s Best Restaurant 2023, en Carversteak en Resorts World.

Estos pretigiosos chef ofrecieron una experiencia gastronómica, culinaria única con la combinación de cocinas española y peruana, creando una explosión de sabores.

Una segunda jornada realizada en el Wynn Las Vegas, fue ‘La búsqueda del oro culinario’ en donde ocho pioneros gastronómicos se reunieron para una conversación dinámica sobre el redescubrimiento de técnicas culinarias antiguas, la transformación de ingredientes humildes en delicias, el apoyo a comunidades marginadas, entre otros temas.

Destacaron en el evento el chef neoyorquino Kwame Onwuachi; las ganadoras de Campeones del Cambio, Jessica Rosval y Caroline Caporossi; el chef pionero de productos vegetales Daniel Humm; la investigadora culinaria Malena Martínez; el carnicero de pescado Josh Niland y los carismáticos berlineses Billy Wagner y Micha Schäfer.

Ese mismo día, en otro evento, los mejores chefs y restauradores del mundo se reunieron en Wynn’s Event Pavilion & Lawn para el Chef’ Feast oficial, en una velada dedicada a la comunidad y la celebración.

Una jornada de disfrute marcada por la buena música, entretenimiento en vivo y comida fantástica curada por talentosos chefs locales. Mientras que las bebidas estuvieron a cargo del Arca de México, número 37 en la lista de los mejores bares de América del Norte.

Para el día más esperado, el miércoles 5 de junio se realizará el evento de despedida, de una semana llena de celebraciones y fiestas cerrando unos días emocionantes de festividades con reunión informal tendrá lugar en Allē Lounge en 66 en Resorts World y contará con mucha más comida y bebida para que las celebraciones continúen.

¿Quiénes son los favoritos para ganar en la entrega 2024 de 50 Best Restaurants?

Aunque la lista podrá conocerse hasta la noche del 5 de junio, hay algunos restaurantes que se espera que formen parte de esta lista basado, por ejemplo, en la lista de años pasados.

Esta es la lista de los 50 mejores restaurantes del 2023

1. Central (Lima, Perú)

2. Disfrutar (Barcelona, España)

3. DiverXO (Madrid, España)

4. Etxebarri (Axpe, España)

5. Alchemist (Copenhague, Dinamarca)

6. Maido (Lima, Perú)

7. Lido 84 (Gardone Riviera, Italia)

8. Atomix (Nueva York, EE UU), la mayor subida desde el puesto

9. Quintonil (Ciudad de México)

10. Table by Bruno Verjus (París, Francia)

11. Trèsind Studio (Dubái) Nueva entrada

12. A casa do Porco (São Paulo, Brasil)

13. Pujol (Ciudad de México, México)

14. Odette (Singapur)

15. Le Du (Bangkok, Tailandia) Nueva entrada

16. Reale (Castel di Sangro, Italia)

17. Gaggan Anand (Bangkok, Tailandia) Nueva entrada

18. Steirereck (Viena, Austria)

19. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

20. Quique Dacosta (Dénia, España)

21. Den (Tokio, Japón)

22. Elkano (Getaria, España)

23. Kol (Londres, Reino Unido) Nueva entrada

24. Septime (París, Francia)

25. Belcanto (Lisboa, Portugal)

26. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza)

27. Florilége (Tokio, Japón)

28. Kjolle (Lima, Perú) Nueva entrada

29. Boragó (Santiago de Chile, Chile)

30. Frantzén (Estocolmo, Suecia)

31. Mugaritz (Errenteria, España)

32. Hiša Franko (Kobarid, Eslovenia)

33. El Chato (Bogotá, Colombia) Nueva entrada

34. Uliassi (Senigallia, Italia)

35. Ikoyi (Londres, Reino Unido)

36. Plénitude (París, Francia) Nueva entrada

37. Sézanne (Tokio, Japón) Nueva entrada

38. The Clove Club (Londres, Reino Unido)

39. The Jane (Amberes, Bélgica)

40. Tim Raue (Berlín, Alemania)

41. Le Calandre (Rubano, Italia)

43. Leo (Bogotá, Colombia)

44. Le Bernardin (Nueva York, EE UU)

45. Nobelhart & Schmuyzig (Berlín, Alemania)

46. Orfali Bros Bistró (Dubái)

47. Mayta (Lima, Perú)

48. La Grenouillère (La Madelaine-sous-Montreuil, Francia)

49. Rosetta (Ciudad de México, México) Nueva entrada

50. The Chairman (Hong Kong)

Sigue leyendo: