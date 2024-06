Lyn May habló de sus procedimientos estéticos y la vez que le inyectaron aceite en el rostro

La actriz Lyn May de 71 años reveló en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que ha pasado por varios procedimientos estéticos a lo largo de su vida, incluyendo la inyección de aceite para la gripe en sus pómulos cuando era joven.

Según May, esta práctica fue común en aquella época y ella decidió probarla sin saber los graves riesgos que conllevaba. El aceite se solidificó en su rostro y causó serias deformaciones, lo que afectó gravemente su autoestima.

“Cuando llegan dos mujeres, muy cariñosas… Tú sabes cuando quieren algo te bajan el cielo: ‘Tú estás jovencita, pero si te haces los pómulos un poquito más grandes así te vas a ver mejor y te vamos a poner tantito en la barbita y vas a quedar como reina’ y ahí está la babosa dejándose inyectar aceite”, dijo en el programa ‘El Minuto que cambió mi destino sin censura’.

“Olía aceite como a medicamento, eran creo aceites para la gripa, estaban muy de moda, todo mundo se lo ponía, pero qué bueno que fue aceite porque si hubieran sido biopolímeros si me muero”, agregó la mexicana durante la conversación.

Lyn no perdió la oportunidad de agregar detalles de lo que atravesó: “Después yo sufrí muchísimo, muchísimo, llegó el momento en que me quise matar, no me quería ver en un espejo. Muchas veces cuando me veía en el espejo decía ‘¿Por qué? ¿Por qué?’, y lloraba, ya no quería vivir. Y así estuve durante un mes, encerrada, sin salir, no quería salir, no quería nada, empecé a quitarme poco a poco, pero era una cicatriz o una bolita”.

A pesar de haber pasado por momentos difíciles, Lyn May ha logrado reponerse y seguir adelante con su carrera en el mundo del espectáculo. Actualmente, la actriz es un ejemplo de superación y valentía al hablar abiertamente sobre su experiencia con los procedimientos estéticos.

