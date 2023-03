Lorena Herrera no se le queda callada a Lyn May y le responde que su gusto por la moda está pasado de moda

Lorena Herrera responde a Lyn May, quien le ha criticado que no invierta el dinero suficiente en vestuario, destacando que el gusto de la vedette ya está pasado de moda y por eso la juzga equivocadamente, aunque le tiene una propuesta.

“Como Lyn, que se quedó con la idea de que vestir bien es traer lentejuela y canutillo, pues yo no ¡jamás! Desde que empecé a trabajar en esto en el (año) ’89, la lentejuela y canutillo ya habían pasado de moda; así que si ella no te ve con lentejuela y canutillo es que vas muy barata, ¿no?

“La voy a invitar para que ella pague el vestuario de mi video. Le voy a decir ‘Lyn, con tu buen gusto, por favor, ¿podrías hacerla tú de ‘stylist’ en mi próximo video?’, por favor”.

La cantante anuncia el inicio de la gira de la obra “Dos por Uno”, en la que compartirá créditos con Sergio Zendel, Kuno Becker y Michelle Vieth, donde reapareció ante la prensa luego someterse a la cirugía de dos hernias.

“Ya vamos muchísimo mejor, ya estoy en la tercer semana. La próxima semana, según el doctor, ya puedo empezar a hacer ejercicio, de menos a más; no puedo empezar cargando peso, obvio no, pero empezar con poquito peso y todo”.

Lorena señala los motivos por los que se originó su padecimiento.

“Me salieron las hernias realmente por cargar peso en el gimnasio, por hacer abdominales con mucho peso, era mucho peso para mi estructura ósea. Yo soy de una estructura pequeña y quizás, en esa parte, no había tanta fuerza en los tejidos y por eso se rompieron”.

Además, la protagonista de “Siempre Reinas” recuerda que en el pasado recibió algunas propuestas “terroríficas” de hombres que hasta podrían haber sido narcotraficantes.

“Dos, tres veces sí. En los palenques, en los pueblitos como dices me tocaron unas historias de terror, de salir corriendo a mitad de la noche del hotel y decirle a mi mánager ‘¡vámonos de aquí en este instante porque el que me está invitando a cenar es el dueño del pueblo, así que corre porque no sabemos ni quién es él'”.

