¿Jennifer López y Ben Affleck se reconcilian? Revelan cómo el actor ayudó a su esposa en “Atlas”

La relación entre Jennifer López y Ben Affleck, la cual se ha convertido en protagonista de un gran número de rumores respecto a una posible finalización, podría tomar un rumbo diferente gracias a la reciente revelación que ha sacado a relucir el apoyo mutuo que existe en la pareja.

La intérprete de “On The Floor” estrenó, el pasado 24 de mayo, su nueva cinta de la mano de la plataforma de streaming “Atlas”, en la cual interpreta a la analista de datos Atlas Shepherd, enemiga de la Inteligencia Artificial, que se une a una misión para capturar a un robot regenerado llamado Harlan, interpretado por el actor Simu Liu.

En dicha cinta, López tiene que llevar a cabo esta tarea con ayuda de otra IA, llamada Smith, la cual cuenta con la voz del actor Gregory James Cohan, quien, de acuerdo con el compañero de reparto de López, Sterling K. Brown, fue sustituido por Ben Affleck durante los tiempos muertos de rodaje con la finalidad de ayudar a su esposa en el desarrollo de su papel.

De vez en cuando, Ben le leía las líneas de Smith. Y creo que los recién cazados, todavía muy enamorados, creo que ella solo quería escuchar su voz (…) Y entonces, a veces, las reacciones que recibía de ella era porque estaba escuchando la voz de su marido. Sterling K. Brown – Actor

Aunque no se reveló la fecha exacta en la que se rodó “Atlas”, las declaraciones de Brown cercioran que esta pudo grabarse unos meses después de la boda entre Affleck y López, la cual se llevó a cabo en agosto de 2022.

¿Aún hay amor entre Ben Affleck y Jennifer López?

Aunado a la declaración de Brown, el director de “Atlas”, Brad Peyton, realizó una declaración que podría convertirse en la solución al actual conflicto que viven Affleck y López.

(Atlas) Es un recordatorio de cómo debemos tener relaciones profundas y significativas en nuestras vidas, de una manera o forma. No puedes hacerlo todo tu solo; tienes que elegir confiar en las personas en un momento determinado y dejarlas entrar”. Brad Peyton – Director

A pesar de la reciente declaración de Brown, la cual deja en claro el apoyo que Affleck ha brindado a su aún esposa en su carrera, algo que también se puede ver y escuchar gracias al documental “The Greatest Story Never Told”, en donde se menciona que Affleck fue pieza fundamental y apoyo constante para Jennifer en el desarrollo del nuevo disco de la cantante, “This Is Me… Now”, la situación de la pareja permanece en vilo.

Actualmente, y luego de la serie de evidencias, como la ausencia de Ben en la presentación de “Atlas” en diversos eventos, se ha mencionado que el actor ganador del Oscar por “Argo” habría dejado la casa que compartía con López.

Respecto a la razón de este suceso, se ha mencionado que Affleck se había “cansado” del control de Jennifer además de estar en contra de que su relación se reflejara en las redes sociales.

