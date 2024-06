Shakira revela cuál de sus canciones no soporta escuchar

Con más de 20 años de trayectoria, Shakira se ha ganado el corazón de millones de personas, alrededor del mundo, gracias a un gran número de canciones que se han convertido en verdaderos clásicos. Sin embargo, y a pesar del gran “amor” de la gente por su música, la misma artista reveló, de manera reciente, cuál es su composición menos favorita.

Durante su participación en el programa First We Feast, en donde los invitados son sometidos a diversos alimentos picantes para descubrir su resistencia, la cantante latina fue cuestionada por el presentador a partir de una antigua declaración de la misma Shakira.

En dicha revelación, la colombiana mencionó que al escuchar su “versión anterior”, solía decir que “apestaba”. Por lo anterior, el presentador le preguntó a Shakira: “¿Qué te produce molestia o cringe cuando escuchas tu material de hace años?”.

Ante esto, Shakira reveló, sin tapujo alguno, que su tema “Suerte (Whenever, Whenever)”, le causa gran conflicto, al grado de no querer escucharla, debido a que exageró en algunos rasgos, lo que terminó por ayudarla a sobresalir pero sobre aspectos que no quería.

Creo que solía exagerar el llanto en mi voz, ¿sabes? El lero, lole, lole. Ahora pienso que eso fue un poco exagerado, demasiado Shakira”. Shakira – Cantante

La historia entre Shakira y Piqué no termina

En días pasados, el periodista español Robert Antolín, en una charla con el medio Mitre Live, reveló que el ex de Shakira, Gerard Piqué, estaría cerca de dar uno de los pasos más importantes en su relación con Clara Chía, algo que incluso no realizó en los más de 10 años que estuvo a lado de la colombiana: casarse.

Aunado a lo anterior, y de acuerdo con Antolín, el también ex Campeón del Mundo, piensa en formar una nueva familia con Clara. Sin embargo, y a pesar de los “ambiciosos” planes de Gerard Piqué para él y Clara Chía, el periodista mencionó que la española no está segura de seguir el mismo camino debido a su corta edad: “Gerard Piqué quiere ser padre, pero Clara no”.

Finalmente, Antolín mencionó que aunque Piqué y Shakira dieron vida a su propia familia durante el tiempo que permanecieron juntos, la noticia sobre su deseo de casarse con Chía “desilusionaría” mucho a la intérprete de “Waka Waka”.

Durante los 12 años de relación que mantuvieron la cantante sudamericana y el ex futbolista español, ninguno tuvo el interés de casarse de acuerdo con sus propias declaraciones. En el caso de la también empresaria, esta declaró, en una entrevista con el medio 60 minutes, que le “asustaba” el matrimonio. Incluso, mencionó que prefería que Gerard la viera como su novia y no como su esposa.

Gerard Piqué y Shakira no quisieron casarse durante su relación por diversas razones personales. Crédito: Mezcalent

En tanto, Piqué mencionó, en otra entrevista, que, previo a su ruptura, eran una buena pareja que trabajaba bien y que no veían la necesidad de casarse: “Tenemos dos hijos de nueve y siete años. Trabajamos bien como pareja. No tenemos la necesidad de estar casados”.

Actualmente, Shakira se encuentra promocionando su reciente disco “Las Mujeres Ya No Lloran”, el cual tendrá su propia gira a partir del mes de noviembre en Estados Unidos. Se espera que en las siguientes semanas, la colombiana anuncie sus shows para Sudamérica, Europa y el resto del mundo.

