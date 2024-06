Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 6 al 12 de junio

A bailar durante el ‘Sunset Salsa’

Sunset Salsa está de regreso en el icónico Pier 76 del Hudson River Park (408 12th Ave West) para convertir cada jueves por la noche de este verano en una velada de música latina. Únase a la reconocida bailarina, instructora y productora Talía Castro-Pozo y a su grupo de amigos en esta popular fiesta de baile semanal de Nueva York. Ya sea un bailarín novato o avanzado, todos los niveles son bienvenidos con lecciones de salsa para principiantes al iniciar la noche antes de lanzarse a una fiesta abierta para todos. Desde las 6:30 pm. Más información en: www.hudsonriverpark.org.

Foto: Cortesía

Tres días de fiesta en el Governors Ball

El Governors Ball, el festival de música más importante de Nueva York, regresa este 7, 8 y 9 de junio al icónico Flushing Meadows Corona Park en Queens. El cartel de este año incluye actuaciones estelares de varios artistas latinos, entre los que destacan Peso Pluma, Farruko y Rauw Alejandro. Además, durante los tres días de música y en tres diferentes escenarios, se presentarán cantantes de la talla de SZA, ganadora del Grammy, Post Malone, nominado 9 veces al Grammy, The Killers, nominados 5 veces al Grammy, 21 Savage, Dominic Fike, Carly Rae Jepsen, Reneé Rapp, Labrinth, Sabrina Carpenter y Don Toliver. El Gov Ball también dará la bienvenida a las actuaciones de Victoria Monét, Sexyy Red, TV Girl, Goth Babe, Alex G, Jessie Murph, Teezo Touchdown, Tyla, Kevin Abstract y muchos más. Para más información, visite: www.GovBall.com.

Cortesía Governors Ball

Festival de arte por el planeta

Del viernes 7 al domingo 9 de junio, en parques y jardines de los cinco condados, The Segal Theatre Center of The Graduate Center CUNY presentará “Prelude in the Parks: Performances for the Planet” (Preludio en los parques: Actuaciones para el planeta), un evento gratuito al aire libre. El festival ofrecerá 13 presentaciones de actuación, danza, música y teatro, a las 6:00 pm el viernes 7 de junio y a las 3:00 pm el sábado 8 y domingo 9 de junio. Para una lista de los eventos día por día en cada parque, visite: www.thesegalcenter.org/prelude-in-the-parks

Artichoke Dance Company. Foto: Stephen DeLasHeras, cortesía The Segal Theatre Center of The Graduate Center CUNY.

Concierto de DannyLux en Brooklyn

El cantante DannyLux, uno de los jóvenes exponentes de los corridos y la música sierreña mexicana, estará este viernes 7 de junio en Brooklyn Steel (319 Frost Street,Brooklyn), con su “Tour of Lux”. El artista mexicano-estadounidense comenzó el año con nueva música y esta gira por Estados Unidos, después de un notable 2023. Recientemente lanzó EVOLUXION, la versión deluxe de su álbum DLUX, además estrenó “Decirte Lo Que Siento”, la primera canción de su próximo proyecto paralelo de EDM; y próximamente, el 21 de junio, Danny lanzará lo que llama un nuevo himno sad boy, el tema “Instinto Natural”. A las 8:00 pm. Boletos: https://www.axs.com.

Foto: Cortesía

Tango & Candombe en el Teatro Thalía

Thalia Spanish Theatre (41-17 Greenpoint Avenue, Sunnyside) presenta el estreno mundial de Tango & Candombe. Descubra las raíces africanas del tango en la música, canto y baile, en este espectáculo bajo la dirección musical Emiliano Messiez y Federico Díaz, producción y dirección de Ángel Gil Orrios, con los bailarines Guillermina Quiroga, Mariano Logiudice, Analia Carreño, Luis Ramirez, Milteri Tucker y Billy T “El Negrolo”. La música estará a cargo de la cancionista Julieta Rada, el cantor Ache Rey y los músicos Emiliano Messiez, en el piano, Leandro Ragusa en el bandoneón, Federico Díaz en la guitarra, Sergio Reyes en el violín, Carlos Pino en el contrabajo y Arturo Prendez, Ariel “Chino” Benatar y Fabricio Teodoro, en los tambores. Analia Carreño (foto) es jueza oficial de las Preliminares del Campeonato Mundial de Tango en Asia y América y ha actuado en los más prestigiosos festivales de tango, como Taipei, Shanghai, Beijing, Moscú, Bali y Munich, y junto a Luis Ramírez (foto) cofundó la compañía Internacional de Tango “ConjuroTango”. Hasta el 30 de junio, viernes 8pm, sábados 3pm y 8pm, domingos 4pm. Boletos:www.thaliatheatre.org o (718) 729-3880.

Foto: Cortesía

Fiesta de los 20’s en la Governors Island

La Jazz Age Lawn Party, que está celebrando su décimo noveno año, regresa este fin de semana a Nueva York. La fiesta inspirada en la Prohibition Era comenzó en 2005 como una pequeña reunión en Governors Island y desde entonces ha sido seleccionado constantemente por el New York Times como uno de los eventos más memorables del año que atrae a miles de viajeros en el tiempo cada año, quienes se reúnen para descubrir la música y el espíritu de la década de 1920. Sábado 8 y domingo 9 de junio, de 11:00 am a 5:00 pm. Boletos en: https://jazzagelawnparty.com.

Foto: Cortesía Jazz Age Lawn Party

Crucero Anual para mascotas

Este sábado 8 de junio estará de regreso, por tercer año consecutivo, el “Pawsitively Perfect Pup Cruise” de Circle Line, el cual invita a los pasajeros a traer a sus mejores amigos peludos a bordo para disfrutar de las vistas más impresionantes desde el río Hudson en celebración del National Best Friends Day. Durante el crucero de 90 minutos que parte del Pier 83, los humanos y sus perritos podrán bailar al ritmo de algunas melodías mientras disfrutan de las vistas de Hudson Yards, One World Trade Center, High Line Park, la Estatua de la Libertad y más. Circle Line se ha unido una vez más con North Shore Animal League America para organizar un evento de adopción móvil en tierra, en el Pier 83 de 10am a 2pm, con el 100% de las ventas de boletos siendo donadas a la organización para ayudar a salvar animales sin hogar. A las 12:00 pm. Boletos: https://www.circleline.com.

Foto: Circle Line

Cena puertorriqueña entre primos

Este sábado 8 de junio, disfrute de lo mejor de la comida puertorriqueña en la cena especial “Primos Lejanos: A Puerto Rican Dinner – A Tale of Two Islands”, que se llevará a cabo en los espacios de NeueHouse Madison Square (110 East 25th Street). Los chefs César Pérez, puertorriqueño nacido y criado en Nueva York, y Manolo López, nacido y criado en la isla, utilizarán su experiencia para crear un menú que resaltará la comida puertorriqueña contemporánea, con platos como Chicharrón de Ostra, Crudo Santo, Arroz con Pollo, Mofongo y Flan de Maíz. De 6:00 a 9:00 pm. Boletos: https://www.eventbrite.ca/e/primos-lejanos-a-puerto-rican-dinner-a-tale-of-two-islands-

Lo mejor de la salsa en el Barclays

Como es ya costumbre, un día antes del Desfile Puertorriqueño, este sábado 8 de junio el Barclays Center será el escenario del New York Salsa Festival, un mega concierto que reúne a las mejores figuras del género. En su edición 38, este año los aficionados podrán disfrutar de la música de El Gran Combo de Puerto Rico (foto), Willie Colón, Oscar D’León, Grupo Niche, Tito Nieves, José Alberto ” El Canario”, Brenda K. Starr, Raulín Rosendo, Mickey Taveras, Bobby Allende & 8 y más. A las 8:00 pm. Boletos: https://www.barclayscenter.com.

Foto: Cortesía

Una Noche de Orgullo en LATEA

Este sábado 8 de junio, Group Of The Arts (GOTA) y Punto SEA presentan la quinta edición de “Una Noche de Orgullo”, un colorido evento que se encarga de reunir a una comunidad diversa, vibrante y extravagante de individuos LGBT+, amigos y aliados. El show contará con un elenco de artistas que representan a varios países de América Latina y Estados Unidos, quienes se encargarán de regalar una noche mágica, a través de presentaciones musicales y mucha creatividad artística. Para esta 5ta edición, desde Berlín, Alemania, llegará el Drag King Prince Gabriel, quien además de ser el anfitrión deleitará con varios números musicales. Junto a él, habrá un amplio grupo de artistas, incluyendo a Jei Fabiane (Colombia), Latina Turner (El Salvador), Gabriela Londoño (Puerto Rico), Cynthia La Cruz (República Dominicana), Chris Browne Valenzuela (Chile), Martín Chamorro (Argentina), Zuleinette Ralat (Puerto Rico), Dimitri Saari (Greece) y Andrés Gallardo (Colombia). En el Teatro LATEA ((107 Suffolk Street, 2do piso). A las 8:00 pm. Boletos: https://teatrolatea.org/

Foto: Cortesía Teatro SEA

Festival de Cine Latino

El 8º Festival de Cine Latino Film Market (LFM) (Latino Film Market), una organización sin fines de lucro dirigida por mujeres dedicada a educar a la comunidad latina sobre el negocio del entretenimiento y a exhibir películas, arte y música latinas, se llevará a cabo del 10 al 15 de junio. El evento gratuito presentará más de 28 películas (cortometrajes, documentales, largometrajes, videos musicales) de Argentina, Colombia, República Dominicana, México, Panamá, Puerto Rico, Venezuela y Estados Unidos; así como actuaciones especiales de música y danza y eventos de networking para cineastas, actores y otras figuras destacadas del cine. El martes 11 será la Noche de inauguración oficial en el Centro de Medios Comunitarios El Barrio Firehouse de Manhattan Neighborhood Network (175 East 104th Street New York, NY 10029), de 5:00 a 8:00 pm. Para más información, visite: www.latinofilmmarket.org.