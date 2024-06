Leonardo de Lozanne contó que logró recuperar su matrimonio con Sandra Echeverría tras ir a terapia

Leonardo de Lozanne compartió que la separación temporal de Sandra Echeverría fue un momento difícil en sus vidas, pero que lograron superarlo para lograr fortalecer su relación. Agradecido por el apoyo de su familia y amigos, el cantante aseguró que aprendió mucho de esta experiencia y que ahora valora aún más su matrimonio con la actriz.

“Hemos hecho de todo y creo que todo ayuda. Yo lo súper recomiendo, cuando las cosas no están caminando, darse un break, claro planeado, no a lo loco, te da mucha… es como cuando viajas, que ves las cosas de fuera, desde otra perspectiva, ves el bosque, no el árbol”, expresó en el programa de televisión ‘Ventaneando’.

De Lozanne también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a todas las parejas que están atravesando por momentos difíciles en su relación, animándolos a buscar ayuda profesional y a no rendirse fácilmente. Reconoció que la comunicación y la paciencia son clave para superar los obstáculos y mantener un vínculo sano y feliz.

“Puedes tomar mejores decisiones y no desde el enojo, desde el dolor, sino desde el amor y la consciencia, para bien y para mal, siempre van a ser mejores las decisiones, si te tomas el tiempo de pensarlo. Hablamos mucho, es un proceso, no fue abrupto, nos tomamos el tiempo, lo platicamos y ha resultado muy bien hasta ahora”, añadió durante la conversación.

El cantante expresó su alegría por haber logrado recuperar al amor de su vida y tener una segunda oportunidad para construir un futuro juntos. Con la convicción de que su afecto es más fuerte que nunca, Leonardo y Sandra enfrentan juntos el futuro con optimismo y amor.

“Yo también ya vi que ella es la mujer de mi vida, eso es un milagro, porque muchas veces no se da al mismo tiempo, porque te desincronizas y fue muy armonioso todo. Es mejor estar en paz, es lo que buscamos todos, decidimos entrarle y seguir todos tranquilos”, agregó.

Sobre una posible renovación de votos: “Estaría padre, estaría bueno. Una de dos o haría una gran fiesta, como mi amigo José Eduardo o algo muy privado, solos, en algún lugar del mundo, eso también es bonito”.

