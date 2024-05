Sandra Echeverría desmiente ser la causante de la separación de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez

Sandra Echeverría varias veces ha ocupado los titulares de manera negativa. Por ello, salió a desmentir los rumores y expresó su consternación por haber sido involucrada en la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Sin embargo, la actriz se mantuvo al margen y no quiso entrar en polémicas más que despejar las dudas.

“Me enoja mucho. Porque si hay algo que tengo es respeto hacia Mau (Mauricio Ochmann) y hacia Aislinn (Derbez). Me enoja mucho que porque que acabábamos de hacer un proyecto en noviembre y coincide que se acerca con la fecha en que ellos se separan, entonces es de ‘Sandra de seguro es la culpable’. Con Mauricio nunca tuve algo que ver; ni siquiera cuando estábamos solteros. Y mira que hicimos (la telenovela) Marina; luego, El clon. Y luego hicimos la película”, le comenzó diciendo Sandra a Mara Patricia Castañeda.

“Y siempre en la vida me lo he encontrado. Es adorado, lo adoro con todo mi corazón. Le tengo toda la confianza, él también a mí. Luego me pide consejos y yo también a él. Pero nunca tuvimos una relación. Si no la tuvimos de solteros ¿por qué la vamos a tener ahora?”, agregó durante la conversación que ambas sostuvieron.

La mexicana de 39 años rechazó la gran cantidad de noticias falsas que se han generado sobre el tema, al tiempo que su pareja en todo momento la comprendió y fue uno de los que le pidió no hacer caso a los comentarios: “No se vale que le metan ruido tanto a ellos como a nosotros. Por suerte, Leo era de ‘déjalos, no los peles. No pasa nada'”.

El divorcio de Aislinn y Mauricio fue un tema que causó mucha controversia, pero al final del día, lo más importante es que ambas partes puedan seguir adelante en paz y con respeto mutuo. Además, en diversas oportunidades se han registrado rumores de una posible reconciliación por el buen trato que sostienen por el bienestar de su hija.

