Lucerito le responde a quienes la critican por vestirse con atuendo deportivo

Lucerito no dudó en defenderse con firmeza y elegancia, explicando que la ropa que eligió para votar era una decisión propia y personal, que no debería ser motivo de críticas. Además, recalcó la importancia de respetar la libertad de expresión y la diversidad de opiniones.

“No sabía que era boda y tenía que ir de largo”, fue la respuesta que dio luego que en una página colgaron una postal de ella acompañada de su padre que estaban haciendo la fila para ejercer su derecho al voto, mientras estaban con atuendos deportivos.

La joven demostró una vez más su madurez y aplomo al responder a las críticas de manera asertiva, mostrando que no se deja amedrentar por comentarios negativos. Su actitud positiva y su valentía para enfrentar las críticas son admirables, y muestran el crecimiento y la evolución que ha experimentado en los últimos tiempos.

No sabía que era boda y tenía que ir de largo 😂 — Lucero Mijares (@LuceroMijaresOf) June 2, 2024

“Manuel Mijares (@MijaresOficial) y Lucero Mijares (@LuceroMijaresOf) con un look muy sport fueron a votar”, fue el mensaje al que terminó dando una respuesta Lucerito.

La hija de Lucero sigue consolidándose como una talentosa y valiente artista, dispuesta a enfrentar cualquier situación con determinación y confianza. Su ejemplo de fuerza y autenticidad inspira a sus seguidores a no dejarse influenciar por la negatividad y a defender sus convicciones con orgullo.

Fans opinan del vestuario de Lucerito

“Exacto que digan como tenemos que ir, yo también fui en pants lo importante es cumplir y votar, ya que te dejen de criticar saludos”, “Y qué tiene? La diferencia es que a una no la pelan porque no es famosa jajaja, pero es domingo y hay que ir cómodos”, “¡Te ves hermosa, con lo que te pongas! Mi niña linda. Y tu papi, es esposo de mi esposa, así que dice que se ve genial”, “Así son los de cultura pop, no les hagas caso mi Lucerito, tú viste como quieras”, fueron algunas de las reacciones registradas en la publicación.

Sigue leyendo:

· Lucerito Mijares explica cómo hace para que los comentarios negativos no la perjudiquen

· Lucero divide opiniones en ‘Siéntese quien pueda’ por defender a Lucerito: “Está generando ataques

· Lucero se muestra imparable ante las críticas negativas hacia Lucerito: “No sirven para nada”