4 ideas prácticas para fabricar un aire acondicionado casero

En Estados Unidos, el aire acondicionado es una parte integral de la vida durante los meses de verano, especialmente en regiones donde las temperaturas pueden ser extremadamente altas.

Muchas viviendas, oficinas y vehículos están equipados con sistemas de aire acondicionado central o unidades portátiles, lo que permite a las personas disfrutar de temperaturas interiores agradables, incluso cuando el calor exterior es sofocante. Esto no solo mejora la calidad de vida, sino que también puede ser crucial para la salud, ayudando a prevenir golpes de calor y otros problemas relacionados con el calor extremo.

Sin embargo, no todas las personas tienen acceso a aire acondicionado. Las comunidades de bajos ingresos a menudo no pueden permitirse el lujo de instalar o mantener sistemas de aire acondicionado debido a los altos costos asociados con la compra, la instalación y el consumo de energía. Además, los hogares más antiguos pueden no estar equipados para soportar la infraestructura necesaria para el aire acondicionado moderno. Esta falta de acceso puede resultar en condiciones de vida peligrosamente calurosas, especialmente para los ancianos, los niños y aquellos con problemas de salud preexistentes, aumentando el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor.

Para quienes no pueden costear un sistema de aire acondicionado, existen alternativas caseras que pueden proporcionar un alivio temporal del calor y en seguida te mostramos algunas ideas para que puedas refrescarte en estos días de altas temperaturas.

Ideas para crear tu aire acondicionado casero

1) Solo necesitarás una hielera de unicel, tubos de PVC, un ventilador pequeño y botellas de agua congelada.

2) Una cubeta de plástico, tubos de PVC, un ventilador y hielos será todo lo que necesites para fabricar tu propio aire acondicionado.

3) También se puede hacer un aire acondicionado casero con un contenedor de plástico.

4) Lo más parecido a un aire acondicionado real.

