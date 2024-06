Alicia Machado muestra su power venezolano al partir un coco en ‘Top Chef VIP 3’

La actriz venezolana Alicia Machado se viralizó por un video en el que se le ve partir un coco en ‘Top Chef VIP 3’ con una destreza que sorprendió a sus compañeros y también al público del reality show de la cadena de televisión Telemundo.

En una preparación que les tocó hacer este jueves, la Miss Universo 1996 tenía que usar esta fruta y para abrirla demostró sus habilidades al golpearla contra el mesón de la estación que le asignaron.

Algunos estaban preocupados porque creían que no lo iba a lograr, ya que estaba yéndose por una técnica rudimentaria. Por eso, le gritaba que lo mejor que podía hacer era usar un cuchillo o un machete.

Sin embargo, la ex reina de belleza no se dejó y dijo: “¡Ay, mi amor, yo soy de Maracay, estado Aragua, Venezuela!”.

Los usuarios en las redes celebraron la actitud de Alicia Machado, quien nuevamente encanta en un reality show por su personalidad sin filtros. “Venezolana que se respeta, resuelve, papá, la amé con su expresión”, “Así es, Alicia, dejando a nuestro país Venezuela en alto, una mujer guerrera como todas las venezolanas”, “Mami, subiste mi ego a 1000%”.

El momento viral de Alicia Machado en ‘Top Chef VIP 3’

Otros escribieron: “Alicia como siempre devorando”, “Los venezolanos resolvemos”, “Alicia tiene calle”.

En la competencia, la venezolana ha tenido algunos aciertos y, como era de esperarse, enfrentamientos, en especial con el actor español José María Galeano, quien no ha tenido miedo de enfrentarla, lo que ha hecho que se generen situaciones tensas.

Pero también, la ganadora del reality show ‘La Casa de los Famosos’ en su primera temporada ha demostrado que le gusta la cocina y que se dedica fuertemente para preparar deliciosos platillos y así conquistar a quien tenga la oportunidad de probar su sazón.

En una entrevista con Mezcalent, la artista contó la razón por la que aceptó estar en esta competencia de Telemundo: “Porque me encanta la cocina, porque me parece muy divertido, porque me parece una gran oportunidad para aprender, porque hay $200,000 dólares en juego, cariño”.

Además reveló en qué invertiría su premio si gana: “Pues ahorita acabo de lanzar mi propia marca y mis propios productos de Alicia Machado Diet Plan, es mi línea de proteínas, ya salimos al mercado y creo que me gustaría utilizar ese dinero para invertirle más a mi marca”.

