Carlos Adyan dice que Christian Estrada es un “poco hombre” por insinuar tener algo con Sheynnis Palacios

El representante de Sheynnis Palacios dio a conocer ‘En Casa con Telemundo’ que no hay ninguna relación romántica entre la Miss Universo y el modelo mexicano Christian Estrada, y que simplemente se trata de amigos que se conocen desde hace tiempo. Por ello, el conductor Carlos Adyan no dudó en defender a la modelo profesional, aunque pocos se esperaban que hiciera fuertes declaraciones sobre el ex de Alicia Machado.

Además, el equipo de la modelo profesional aprovechó la oportunidad para desmentir otros rumores falsos que han surgido en torno a la vida personal de la modelo. Aclararon que la Miss Universo está enfocada en su trabajo y en representar a su país de la mejor manera posible, y que no está involucrada en ningún tipo de escándalo.

“Christian Estrada nuevamente nos da a entender, y esto lo tengo que decir con todo el respeto el mundo, que es un poco hombre porque levanta rumores feos, hace lo mismo con Aleska y dice cosas que no han pasado”, dijo durante una transmisión ‘En Casa con Telemundo’.

“¿Cómo se atreve a insinuar que está con una mujer? ¿Cómo puede estar presumiendo de lo que no tiene?“, mencionó Aleyda Ortiz en el mismo espacio televisivo.

El equipo de la actual Miss Universo, Sheynnis Palacios, desmienten los rumores#LCDLF4 pic.twitter.com/vdYJERXmlr — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) June 5, 2024

Parece que los rumores de romance entre Christian y Sheynnis han sido solo eso, rumores. Ambos han confirmado que simplemente son amigos y que no hay ninguna relación romántica entre ellos.

“Que poco hombre, como levanto esa información a Aleska”, “Pobre burro del Estrada todo mundo le rechaza JAJAJAJAJAJA es un irrelevante”, “Qué tipo tan poca cosa”, “Pero él no dijo que andaba con ella, probablemente la punta fue para Aleska y Clovis queriendo decir que no le importa que ella se decidió por otro porque él sale con Misses, haciendo alusión que fue novio de la Machado”, “No entiendo qué le ven a ese mantenido, como dice tiene un espíritu enchamucado de seducción y todas caen”, “No será que quiso dar a entender que volvió con Alicia?”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

