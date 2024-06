Christian Estrada envía mensaje tras las declaraciones de Aleska Génesis por su breve amorío

Aleska Génesis explicó que su relación con Christian Estrada terminó estando ella dentro de ‘La casa de los famosos’ porque ambos tenían objetivos y prioridades diferentes en la vida. Aclaró que no hubo ninguna pelea ni problema grave entre ellos, simplemente decidieron seguir caminos separados.

Ahora, la venezolana está muy feliz de estar con Clovis Nienow y está disfrutando de esta nueva etapa en su vida. La modelo señaló que el mexicano es una persona maravillosa y que ha encontrado en él una pareja que la hace feliz y la apoya en todo momento. Por ello, Estrada no ha dudado en enviar un mensaje: “Querer decir tanto y saber que es mejor no decir nada”, escribió en su perfil de Instagram.

“Producción solamente mostró una parte de lo que sucedió en ese cuarto, pero no mostró absolutamente todo lo que pasó. Yo nunca tuve sexo con Christian, esa es la realidad. Obviamente, sí hubo un acercamiento, nos besamos, nos abrazamos, dormimos juntos ese día, pero nunca hubo sexo. Estuvimos a punto, pero no tuvimos intimidad. En ese momento recuerdo que paro y yo me pongo a llorar y yo le digo a él que yo no podía, que yo no quería tener intimidad allá adentro de La casa, que esperáramos”, expresó la venezolana a MoluscoTV.

“Él intentó todo… pero yo lo paro en seco y ahí es cuando yo le digo ‘mira, sabes qué, yo no puedo estar contigo así y discúlpame’. Ahí es donde me pongo sentimental y le digo ‘vamos a esperar a ver cuándo yo salgo de La casa y a ver qué sucede allá afuera, yo quiero conocerte allá afuera a ver si realmente quiero que seas mi novio o no seas mi novio’. Y él lo aceptó y me dijo que me iba a cuidar, que lo iba a entender y por eso llegamos a un trato en que nos íbamos a esperar hasta que yo saliera de La casa de los famosos”, agregó durante la conversación.

Sigue leyendo:

· ¿Qué hacía Christian Estrada mientras Aleska Génesis coqueteaba con Clovis en ‘La Casa de los Famosos 4’?

· ‘La Casa de los Famosos 4’: Christian Estrada dice que lo suyo con Aleska Génesis es amor y no estrategia

· Christian Estrada probó el café de Aleska Génesis tras escándalo con la orina: “Qué rico me supo”