Lupillo Rivera anuncia que hará tres libros sobre su vida luego de ‘La Casa de los Famosos 4’

Lupillo Rivera, cantante de música regional mexicana, ofreció una entrevista a ‘Despierta América’ luego de su paso por ‘La Casa de los Famosos 4’, reality show en el que ocupó el tercer lugar de la edición más polémica que ha tenido la franquicia.

El artista comentó que tiene entre sus planes lanzar una línea de pijamas y hasta un libro en el que hablará de su vida.

“Con todo lo que hemos vivido vamos a escribir un libro. Traemos la idea de plasmarlo en tres libros, después a lo mejor hacer una serie basada en mi vida y en todo lo que hemos hecho y creo que sería algo bonito, que la gente ya me conozca realmente cómo está la onda”, afirmó.

Pero este no es el único proyecto que está en marcha, pues también está emocionado por su gira ‘Toromanía’, que hará por varias ciudades y el primero será en Los Ángeles por una razón especial: “Es un concierto de agradecimiento a todos los fans, a los grupos que se armaron, a toda la gente que se armó en equipos y estuvieron votando ahí”.

Otro de los temas de los que habló fue del aborto espontáneo que sufrió su sobrina Chiquis, con quien no ha podido hablar hasta el momento. “Tres veces le marqué y no me contestó, entonces yo siento que Chiquis quiere pasar esto sola y quiere pasar este momento a su manera. Es una pérdida muy triste para ella, para cualquier mujer, más porque siento que lo deseaba mucho, pero Dios pone todas las cosas en el camino a su tiempo perfecto, entonces no hay que culpar a nadie, simplemente no era tu momento”, comentó.

Añadió que le desea lo mejor del mundo y que espera hablar con ella para darle algunos consejos de nutrición, pues cree que todo se debe a la sangre. “A veces no comemos la comida adecuada para eso, el hierro es lo más importante en la sangre”.

Dentro del programa de telerrealidad, el ‘Toro del Corrido’ fue uno de los más controversiales, debido a su juego lleno de estrategias y giros que sorprendieron a la audiencia.

