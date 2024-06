Itatí Cantoral revivió la complicada situación que atravesó con su madre antes de partir físicamente

Itatí Cantoral recuerda con cariño los últimos momentos que compartió con su mamá, las conversaciones que tuvieron y los buenos momentos que vivieron juntas a lo largo de los años. Pese a que aún lo siente por su partida, la actriz se consuela recordando el amor y la alegría que su madre transmitía en cada momento.

“(También tenía) Alzheimer, conmigo era muy lúcida hasta que Dios se la llevó. No le llegó ese Alzheimer de no conocerme a mí, por ejemplo, o a sus nietos, no. Pero mi hermano… fue una cosa rarísima, en un mes se vino abajo y luego ya le dio el Covid”, dijo durante una conversación con Pati Chapoy.

“En aquella época recuerdas que te tenías que cambiar y tenías que desinfectar, yo no entraba al cuarto ni saludaba, ella tenía sus enfermeras. Eso sí, mi papá la dejó siempre muy bien atendida”, mencionó a ‘Ventaneando’.

“Estaba oxigenando a 60. Le hablo al doctor y le digo: ‘Mi mamá está oxigenando a 60, yo creo que tiene Covid’. Me dice (el doctor): ‘Tráetela para el hospital’. No sé cómo la bajé de las escaleras, la subí a mi coche, le puse cinturón de seguridad. Me decían: ‘No hay camas en ningún lado’… Pensé que la iba a librar”, agregó.

A pesar del dolor y la tristeza que la pérdida de su mamá le causó, Cantoral afirma que el amor y los recuerdos compartidos son un bálsamo que le ayuda a seguir adelante. Con valentía y fortaleza, la actriz ha sabido encontrar la luz en medio de la oscuridad, recordando siempre el amor incondicional y el apoyo inquebrantable que su madre le brindó a lo largo de su vida.

“En la mañana llega ya la ambulancia Covid y consiguen una cama en Interlomas para ella y después de dos intubaciones pudimos verla todos sus hijos, todos sus nietos. Obviamente, yo me quedé con ella, platiqué con ella, se le salió una lagrimita, yo juro que ella me escuchó. Yo honestamente quería seguirla viendo, estaba muy feliz de verla, yo dije: ‘Se va a componer'”, expresó.

