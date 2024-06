Kroger regalará helados para celebrar el inicio de verano

The Kroger Co. está ayudando a los clientes a combatir el calor este solsticio de verano con helado gratis. Para celebrar el inicio del verano y el día del año con la mayor cantidad de horas de luz solar (15 horas seguidas para ser exactos), Kroger regalará 50 pintas de helado marca Kroger por minuto, algo así como 900 minutos de luz solar y 45,000 pintas de helado gratis en total.

Para celebrar el inicio del verano y el día del año con la mayor cantidad de horas de luz solar (15 horas seguidas para ser exactos), Kroger regalará 50 pintas de helado marca Kroger® por minuto.

Los interesados pueden visitar FreeKrogerIceCream.com para obtener una pinta gratis de su helado favorito de la marca Kroger, usando un cupón digital de un solo uso por tiempo limitado, disponible para descargar exclusivamente el jueves 20 de junio de 2024, hasta agotar existencias. El cupón se puede canjear en muchas ubicaciones de la familia de tiendas Kroger.*

“El verano significa más tiempo con la familia, más tiempo junto a la piscina y más tiempo disfrutando de nuestras delicias favoritas, y nada dice un día de verano perfecto como el sol y el helado de la marca Kroger”, dijo Juan De Paoli, vicepresidente de Marcas para Kroger.

“Con más sol para disfrutar de un dulce, regalamos helado durante 15 horas seguidas; eso es muchísimo helado gratis”, agregó De Paoli.

Los clientes pueden canjear esta oferta por su pinta favorita de helado de la marca Kroger, incluidos sabores como Kroger® Brand Deluxe Tie Dye Burst, con remolinos de vainilla, cereza y luna azul, y sabores clásicos como chispas de chocolate con menta, vainilla viva y chispas de chocolate.

Los clientes pueden visitar FreeKrogerIceCream.com para obtener una pinta gratis de su helado favorito de la marca Kroger® utilizando un cupón digital de un solo uso por tiempo limitado, disponible para descargar exclusivamente el jueves 20 de junio de 2024, hasta agotar existencias.

Para obtener aún más productos de verano esenciales y ahorros cotidianos, visite Kroger.com o la aplicación Kroger, que ofrece más de $600 en ahorros disponibles semanalmente en cupones digitales.

Los clientes pueden comprar helados y más en la tienda o a través de Kroger Pickup and Delivery, ofreciendo los mismos productos a los mismos precios bajos sin importar cómo compren. Ahorre aún más con Boost by Kroger Plus, la membresía que puede ahorrar a los clientes hasta $1,000 por año con el doble de puntos de combustible, entrega de comestibles gratuita y ahorros exclusivos.

*Promoción válida en todos los estados de EE. UU. excepto CA, CO, ID, LA, MO, MS, ND, NV, TN, VA.

Sigue leyendo:

· Kroger ahora vende productos de belleza a precios irrisorios

· C&S Wholesale Grocers adquiere 413 supermercados a Kroger y Albertsons

· Kroger le cobra $2,800 dólares a cliente que solo había comprado menos de $300 de producto