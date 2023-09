C&S Wholesale Grocers adquiere 413 supermercados a Kroger y Albertsons

The Kroger Co. y Albertsons Companies Inc. anunciaron que han firmado un acuerdo definitivo con C&S Wholesale Grocers, LLC para la venta de tiendas selectas, carteles, centros de distribución, oficinas y marcas privadas en relación con su propuesta de fusión anunciada previamente el 14 de octubre de 2022.

En un comunicado, las compañías señalaron que la fusión propuesta creará beneficios significativos y mensurables para los consumidores estadounidenses, los asociados de Kroger y Albertsons y las comunidades a las que sirven tanto Kroger como Albertsons al ampliar el acceso a alimentos frescos y asequibles y establecer una alternativa más convincente a los grandes minoristas no sindicalizados.

De acuerdo con la información, el plan de desinversión garantiza que ninguna tienda cerrará como resultado de la fusión y que todos los asociados de primera línea seguirán empleados, todos los acuerdos de negociación colectiva existentes continuarán y los asociados seguirán recibiendo atención médica y beneficios de pensión líderes en la industria junto con los salarios negociados.

“Tras el anuncio de nuestra propuesta de fusión con Albertsons Cos., nos embarcamos en un proceso sólido y reflexivo para identificar un comprador bien capitalizado que operará como un competidor feroz y garantizará que las tiendas vendidas y sus asociados continúen sirviendo a sus comunidades de la manera lo hacen hoy. C&S logra todos estos objetivos”, afirmó Rodney McMullen, presidente y director ejecutivo de The Kroger Co.

“C&S está dirigido por un equipo directivo experimentado con una amplia experiencia en la distribución y venta minorista de alimentos y tiene la solidez financiera para continuar invirtiendo en asociados y el negocio a largo plazo. Es importante destacar que en nuestro acuerdo, C&S se compromete a respetar todos los acuerdos de negociación colectiva que incluyen beneficios líderes en la industria, retener a los asociados de primera línea y seguir invirtiendo para crecer”, agregó McMullen.

Trascendió que Grocers Kroger y Albertsons están vendiendo las 413 tiendas y otros activos a C&S Wholesale Grocers por un acuerdo de aproximadamente $1,900 millones.

La transacción de desinversión incluye 413 tiendas, junto con las marcas QFC, Mariano’s y Carrs. Las tiendas que actualmente están bajo estos carteles y que son retenidas por Kroger pasarán a tener uno de los carteles retenidos de Kroger o Albertsons Cos. después del cierre de la transacción. En los cuatro estados donde C&S tendrá la licencia para la marca Albertsons, Kroger cambiará la marca de las tiendas retenidas luego del cierre de la fusión con Albertsons Cos. Kroger mantendrá la marca Albertsons en los estados restantes. Además, Kroger venderá las marcas privadas Debi Lilly Design, Primo Taglio, Open Nature, ReadyMeals y Waterfront Bistro.

C&S es una compañía líder de la industria en soluciones de cadena de suministro de comestibles al por mayor, con una amplia trayectoria como minorista. Fundada en 1918 como proveedor de tiendas de comestibles independientes, C&S presta servicios a clientes de todos los tamaños y suministra a más de 7500 supermercados independientes, cadenas de tiendas minoristas y bases militares.

