Michelle Renaud sorprende en redes al mostrar lo avanzado que está su embarazo

Michelle Renaud y Matías Novoa han compartido la emoción que tienen por el hijo que esperan, y por eso se les ha visto en unas recientes fotografías presumiendo la pancita de la actriz mexicana.

En una reciente publicación que hicieron, la famosa pareja se vio en varios momentos y algo que llamó la atención fue lo avanzado que se ve el embarazo de la artista.

Para acompañar la imagen, la protagonista de telenovelas como ‘La Herencia’, escribió: “Flipando”.

Los usuarios escribieron con mucha emoción algunos mensajes para los artistas: “Me encanta”, “Qué bonita y qué pancita”, “Te ves hermosa, Mich”, “Qué bonitos es verlos juntos. Qué hermosa relación tienen. Ayer terminé de ver ‘La herencia’ por VIX y casi me causa mi divorcio. Solo que me la querría pasar mirando la novela, son excelentes artistas”.

Hace unos meses el actor chileno hablaba de los proyectos que tienen previstos para su futuro. “El bebé no nace acá (México), nace en España, tenemos un plan de vida allá, vamos a comenzar otra aventura junto con Milo. Ya estamos a la espera de irnos”.

Matías Novoa indicó que las producciones de TV seguirán siendo su norte: “No (dejaré la actuación). Bueno, no sé lo que me depare la vida. A mí también me gusta mucho trabajar detrás de cámaras. Incluso he considerado tomar un curso de fotografía, ya que me encanta. Además, me encantaría dirigir”.

Otro detalle que reveló hace unos meses fue: “Lo bueno es que terminamos de grabar justo cuando Mich está en los últimos dos meses de embarazo. Así podré disfrutar de los primeros meses con el bebé. Quiero darme un descanso para estar con Mich en esta etapa tan maravillosa”.

