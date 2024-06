Itatí Cantoral y la compleja situación que vive por sus hijos: “Me quiebra mucho el corazón”

Itatí Cantoral ha expresado en diversas ocasiones lo difícil que ha sido para ella la distancia con sus hijos (producto de su amor con Eduardo Santamarina), pero también ha destacado lo orgullosa que se siente de su desarrollo académico y personal. A pesar de la distancia, la actriz se mantiene en constante comunicación con ellos a través de videollamadas y mensajes, y trata de visitarlos siempre que su agenda se lo permite.

A pesar de las dificultades, la mexicana se esfuerza por mantener una relación cercana y amorosa con sus tres hijos, demostrando que la distancia no es un obstáculo para ella sentirse cerca de cada uno. Además, se muestra comprometida en apoyarlos en todas sus metas y sueños, y espera con ansias el momento en el que puedan reunirse nuevamente y compartir juntos en familia.

“Ya no tienes a tres seres en tu casa… ya no está eso de: ‘Me tengo que ir porque tengo que llevar a uno al futbol, a la otra a la natación y el domingo vamos a hacer no sé qué'”, expresó la actriz en el programa ‘De Primera Mano’.

“Eso me quiebra mucho el corazón… los domingos que no están ellos… Que yo los haya impulsado para que se fueran a estudiar al extranjero… no lo hagan, como México no hay dos”, añadió durante la conversación que sostuvo para el mencionado espacio de entretenimiento.

Aunque la distancia física pueda resultar difícil, la conexión y el amor que une a Itatí con sus hijos es indudablemente fuerte. La actriz ha demostrado ser una madre dedicada y amorosa, dispuesta a hacer lo que sea necesario para mantener un vínculo cercano con sus hijos a pesar de la distancia.

Además, Cantoral compartió que estaba orgullosa de sus hijos y de sus decisiones de carrera, y expresó su apoyo incondicional hacia ellos en lo que decidan emprender en el futuro. También mencionó que siempre trata de mantener una buena comunicación con ellos y estar presente en cada etapa de sus vidas.

