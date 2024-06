‘La peinó su peor enemigo’, le dicen a Andrea Meza por su estilismo en Billboard Mujeres Latinas en la Música

La presentadora mexicana de televisión Andrea Meza fue criticada este domingo por un particular peinado que usó para la gala de los Billboard Mujeres Latinas en la Música.

En esta ocasión, la Miss Universo 2020, quien además es conductora del programa ‘Hoy Día’, decidió llevar un estilismo de diva que para muchos no fue el mejor acierto, ya que no lograron que tuviera una mejor imagen.

Telemundo compartió algunas fotografías de la ex reina de belleza y algunos reaccionaron a cómo lució la también modelo.

“El que la peinó es su peor enemigo”, “Ese peinado no”, “Ella bien, pero el peinado no”, “El peinado no va con su forma de cara, la hace ver de más edad y la cara más redonda, se le veía mejor el cabello largo”, escribieron algunos usuarios.

Otros le dijeron: “Oigan, ¿pero quién la peinó?”, “No me gusta el peinado”, “No me gusta cómo se peinó, se quitó su belleza con ese peinado”, “El peinado fatal”.

Andrea Meza se caracteriza por tomar riesgos a la hora de vestir, con propuestas diferentes, que en ocasiones son un acierto y en otras puede que no todo salga bien, como ha ocurrido en esta oportunidad, en la que el público consideró que su estilismo pudo ser mejor.

Andrea Meza habla de los cambios en el Miss Universo

Hace unos días, la mexicana ofreció una entrevista a Rodner Figueroa en la que indicó que se siente a gusto con las modificaciones que han hecho con la nueva organización.

En la conversación, afirmó: “Han pasado demasiados cambios, desde que cambiaron de dueños, de las reglas, si hablamos del reglamento hay cosas que a mí me parecen bien, como por ejemplo el tema de la edad, me parece fenomenal, que puedan participar mamás. Miss Colombia de la edición pasada, por ejemplo, una mujer brillante, guapísima, con un corazón enorme, una niña divina que su sueño era ir a Miss Universo y no podía porque ella tenía una nena y llegó lejísimos, al top 5”.

