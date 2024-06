Luis “Potro” Caballero habla de su posible participación en ‘La Casa de los Famosos México’

Luis “Potro” Caballero, quien es conocido por haber estado en realities shows como ‘Acapulco Shore’, formaría parte de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’.

El creador de contenido, que hace poco se convirtió en padre con Fernanda de la Mora, ofreció una entrevista a varios periodistas que le preguntaron si estará en el proyecto de TelevisaUnivision.

Ante las interrogantes, comentó: “Ganas siempre hay, ya saben que los realities son algo que me fascinan, es un formato que me encanta, que ya conozco, no sé si se dé la oportunidad, depende también de si me dan el permiso, porque al mes y medio dejar al bebé está medio cañón, pero creo que también es un proyecto que me favorecería mucho”.

Potro también indicó: “Creo que la gente no ha tenido la oportunidad de verme en un 24/7, tienen muchos prejuicios de mí y creo que me ayudaría mucho, al igual que le ayudó a los de la primera temporada, así que es una plataforma que no puedo desperdiciar si llega la oportunidad”.

El mexicano indicó que sí ha habido conversaciones con producción, pero hasta los momentos no ha firmado nada. “Me encantaría firmar para ser parte del nuevo cast de ‘La Casa de los Famosos’, pero pues hasta que no me digan y no haya firmado no les puedo decir”, dijo.

En la declaración explicó que le encantaría formar parte del reality y que en caso de que no llegue a entrar, le gustaría que sea una temporada que no sea una copia de la anterior, pues cree que sería un error que algunos lleguen con personajes armados.

“Que sean ellos mismos, los que vayan a estar, si voy a estar, voy a disfrutarlo muchísimo”, sostuvo.

El influencer participó en ‘La Casa de los Famosos’, pero en su versión para Estados Unidos con Telemundo. Sin embargo, tuvo una estadía corta dentro del reality show.

Cuando fue eliminado, Potro Caballero indicó a Mezcalent: “Obviamente, mi duración no fue la esperada, estuve cinco semanas de trece, entonces me hubiera gustado estar un poquito más, pero las cosas pasan por algo. Igual si hubiera estado una sexta, una séptima, las cosas, pues las cosas hubieran podido llegar a salir de control”.

Es por eso que probablemente pueda buscar revancha en la versión mexicana del popular reality show.

