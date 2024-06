Ángela Aguilar: ‘Estoy tratando de ver en dónde encajo en el mundo’

La joven cantante mexicana Ángela Aguilar habló este domingo 9 de junio de en los Billboard Mujeres Latinas en la Música, en donde recibió el galardón de Dinastía Musical.

Luego de la ceremonia, la intérprete de ‘Ahí Donde Me Ven’ dijo en una entrevista con Jessica Carrillo de Telemundo: “Definitivamente para mí es un gran honor, me siento muy feliz de portar este apellido y ojalá lo pueda hacer con todo el respeto y orgullo que merece”, comentó.

La artista indicó también: “A los 20 años nadie sabe de lo que van a trabajar, mucho menos quiénes son, entonces yo me estoy descubriendo, saber quién soy y en dónde encajo en el mundo, donde sí sé es que con un mariachi al lado sí me siento muy cómoda”.

En la ceremonia, la joven interpretó ‘Me vas a extrañar’, una actuación que recibió elogios en las redes sociales.

Ángela Aguilar se mostró luego feliz por su apellido, el cual tiene una gran influencia en la industria musical.

“Siento como que me agarran, me abrazan, y me cuidan y me llevan por el buen camino. Y no solamente con palabras sino con acciones”, manifestó.

Luego, recordó a Flor Silvestre y a otros familiares: “Con mi abuela aprendí a ser una buena mujer, con mi mamá aprendí a expresarme siempre. Mi padre me enseñó que lo que no sabes decir con palabras lo sabes cantar. Estoy muy agradecida de poder recibir esto porque sé que esto no es por mí, sino es por generaciones de sudor en la garganta, de noches de desveladas y de melodías compuestas”.

Además de esto, agregó: “Quiero agradecerle más que nada a la gente que me ha apoyado, porque entre este gran legado y este gran apellido, yo sigo tratando de encontrar quién soy entre todo ello”.

La artista atraviesa en estos momentos por una situación controversial, debido a que en programas como ‘La Mesa Caliente’ han asegurado que está saliendo con Christian Nodal.

Toda esta situación ha sido más mediática debido a que el cantante terminó hace poco con Cazzu, con quien además tuvo una hija, razón por la que se han generado diversos comentarios en las redes sociales.

