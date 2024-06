Drew Barrymore revela que celebró su décimo cumpleaños en un bar de Nueva York

La actriz Drew Barrymore ha tenido mucho éxito en Estados Unidos con su programa titulado ‘The Drew Barrymore Show’. En el marco de ese programa, la intérprete comparte charlas con muchas celebridades de Hollywood, y también repasa innumerables anécdotas. Durante una de sus últimas emisiones, que contó con la presencia de Bobby Cannavale y Rose Byrne como invitados, Barrymore reveló una historia de su infancia que sorprendió a sus invitados y también a los televidentes.

Durante una plática sobre trabajos extraños antes de poner un pie en Hollywood, Cannavale contó que durante un tiempo fue el encargado de la puerta de un conocido club nocturno de Nueva York, llamado The Limelight. Pero en ese momento, la protagonista de ‘50 First Dates’, contó un episodio de su niñez, relacionado con ese bar.

Cuando nombraron The Limelight, Drew exclamó: “Yo fui a ese bar, ahí festejé mi cumpleaños número diez. En ese punto de mi vida, yo llevaba unos tres años yendo a clubes nocturnos. Fui a Studio 54, al Limelight, a Nell´s. En serio, tú nombra el que quieras, que yo estuve ahí”.

Como era de esperar, la cara de sorpresa fue notable en los invitados, especialmente en lo referido a Rose Byrne, que con sus ojos bien abiertos le respondió: “¿En serio, ¡Dios mío?!”.

Si bien Barrymore se tomó con humor ese ida y vuelta, lo cierto es que hace poco tiempo compartió con sus seguidores, una conmovedora reflexión vinculada a los excesos que atravesó durante su infancia.

“Creo que, para mí, haber dejado de beber alcohol es una de las cosas que más honra el apellido Barrymore, porque todos hemos sido muy hedonistas”, reveló la actriz, que es miembro de una de las dinastías más longevas de Hollywood.

Su abuelo John Barrymore fue un famoso actor de teatro clásico en los años 20 y 30, y bebió hasta morir. Su tía Diana confesó haber consumido drogas y alcohol en su biografía Too Much, Too Soon. Y su padre, John Drew Barrymore, también contaba con antecedentes de alcoholismo.

“No me consideren un pilar de la salud y el bienestar y de tenerlo todo bajo control”, señaló en una entrevista publicada por el portal People.

“La verdad es que algún punto podría resumir la historia diciendo que en algún momento pensé: ‘¿Sabes qué? Esto no funcionó para nuestra familia y voy a detenerlo. Seré yo quien rompa el eslabón de esa cadena y tal vez mis hijos y sus hijos tengan una mejor vida gracias a ello”, reflexionó. Y agregó: “Tenemos que luchar contra las locuras genéticas que nos traen nuestras familias”.

